USA oznámily 1568 nových úmrtí pacientů s covidem-19

Pracovníci přesouvají tělo z auta do pohřebního ústavu Andrewa T. Cleckleyho v New Yorku (na snímku z 29. dubna 2020). ČTK/AP/Craig Ruttle

Washington - Spojené státy za uplynulý den registrovaly dalších 1568 úmrtí pacientů s covidem-19, méně než předchozí den. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově sleduje. Celkový počet obětí v zemi vzrostl na 78.746. Celkem se nákaza potvrdila u více než 1,3 milionů lidí.

Spojené státy pandemie covidu-19 zasáhla co do počtu nakažených i obětí nejtvrději na světě. Země eviduje více než 1000 úmrtí každý den už od 1. března, uvedla agentura AFP. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině dubna, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.

Ve dvou amerických státech s největší koncentrací potvrzených případů covidu-19 nicméně i nadále klesají počty pacientů hospitalizovaných kvůli nákaze. Uvedli to v sobotu guvernéři New Yorku a New Jersey Andrew Cuomo a Phil Murphy.