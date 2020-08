USA označily Konfuciovy instituty za zahraniční mise čínské vlády

Washington/Peking - Spojené státy ve čtvrtek oznámily, že budou nově považovat agenturu, jež provozuje Konfuciovy instituty na amerických univerzitách, za zahraniční misi čínské vlády. Podle agentury Reuters se jedná o další z řady kroků, který dokládá zhoršující se vztahy mezi Washingtonem a Pekingem. Konfuciovy instituty fungují i na dvou vysokých školách v České republice.

"Ministerstvo zahraničí označilo Ústředí Konfuciových institutů v USA za zahraniční misi Čínské lidové republiky (ČLR), a uznalo jej tak tím, čím je: Subjektem kontrolovaným ČLR, který prosazuje globální propagandu Pekingu a škodlivou manipulativní kampaň na kampusech v USA," uvedl na twitteru šéf americké diplomacie Mike Pompeo.

Nejvýše postavený americký diplomat pro oblast východní Asie David Stilewell médiím sdělil, že desítky Konfuciových institutů v USA nebudou muset ukončit svou činnost, ale že by se americké univerzity měly "zhluboka zamyslet" nad tím, co na své půdě povolují. Poznamenal také, že výměny studentů a poznání by se měly odehrávat bez zásahů vlád.

Podle Pompea má tento krok zajistit, že americké školy "budou moci učinit informovaná rozhodnutí ohledně toho, zda chtějí, aby tyto programy podporované čínskou komunistickou stranou mohly pokračovat v činnosti, a pokud ano, jakým způsobem". "Spojené státy se chtějí ujistit, že studenti na kampusech v USA mají přístup k čínskému jazyku a kulturním nabídkám bez manipulace čínské komunistické strany a jejích zástupců," řekl americký ministr zahraničí.

Podle Pompea je prioritou administrativy prezidenta Donalda Trumpa zajistit oboustranně spravedlivý vztah mezi velmocemi, protože si Peking dosud užíval svobodný a otevřený přístup do americké společnosti, ačkoliv neumožňoval stejné výhody Američanům a dalším cizincům v Číně.

Americká ministerstva školství a zahraničí minulý rok slíbila tvrdší dohled nad Konfuciovými instituty, jejichž oficiálním posláním je propagovat čínský jazyk a kulturu. Instituty totiž v minulosti kritizoval i Kongres, podle nějž slouží jako de facto propagandistická křídla čínské komunistické vlády. Podle americké Národní asociace vědců je v USA 75 těchto institutů.

V České republice funguje od roku 2007 Konfuciův institut na Univerzitě Palackého v Olomouci a od letošního ledna také na soukromé Vysoké škole finanční a správní (VŠFS), v jejímž představenstvu působí vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Například Univerzita Karlova či Vysoká škola ekonomická v minulosti nabídky na zřízení institutů odmítly.

Vztahy Spojených států a Číny jsou v poslední době mimořádně napjaté, Trumpova administrativa totiž na Čínu svaluje vinu za pandemii covidu-19, přičemž Trump o koronaviru opakovaně hovoří jako o "čínském viru". Washington se s Pekingem rovněž střetl ohledně situace v čínské poloautonomní provincii Hongkong a američtí činitelé rovněž tvrdí, že se Čína snaží krást z USA obchodní a technologická tajemství.