USA oficiálně oznámily konec ve Světové zdravotnické organizaci

Washington - Spojené státy oficiálně potvrdily odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Příslušné oznámení zaslal americký prezident Donald Trump generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi, přičemž členství USA má skončit za rok - 6. července 2021. Trump na WHO, která je jednou z agentur OSN, v posledních měsících opakovaně útočil, obviňoval ji z přílišné náklonnosti vůči Číně a tvrdil, že špatně zvládla reakci na pandemii covidu-19.

"Máme zprávy, že USA podaly generálnímu tajemníkovi OSN formální oznámení, že z WHO vystupují k 6. červenci 2021," uvedl podle agentury Reuters mluvčí WHO. Demokratický senátor Bob Menendez rovněž na twitteru napsal, že prezident o kroku již informoval Kongres.

Trump nejprve v dubnu oznámil, že USA pozastaví financování WHO, dokud jeho administrativa nezhodnotí svoje vztahy s touto agenturou. O několik týdnů později poprvé pohrozil trvalým zastavením financování, pokud organizace nepřijme reformy. Neupřesnil však, čeho přesně by se měly týkat. Stále však tvrdil, že WHO musí lépe prokázat svou nezávislost na Číně. USA byly největším přispěvatelem WHO, loni organizaci zaslaly 893 milionu dolarů (22,5 miliardy korun), tedy asi 22 procent jejího rozpočtu.

Trumpův postoj ostře kritizuje řada zdravotních expertů i opoziční demokraté. Jedná se podle nich o krátkozraký krok, jelikož narušování chodu hlavní světové zdravotnické koordinační agentury v horké fázi pandemie covidu-19 nepovažují za rozumné. Trumpův protikandidát v nadcházejících prezidentských volbách Joe Biden dnes řekl, že v případě volebního vítězství by členství USA ve WHO obnovil hned první den svého mandátu.

Americký prezident obviňuje Čínu z toho, že v začátcích pandemie neposkytovala světových odborníkům veškeré potřebné informace o koronaviru a některé dokonce zatajovala. Peking proto podle něj nese zodpovědnost za současný stav rozšíření nákazy i masivní celosvětové ekonomické dopady, které si pandemie vyžádala. WHO pak podle Trumpa Číně příliš důvěřovala, neověřovala dostatečně informace, které jí Peking sděloval, a nese proto za toto selhání spoluvinu.

Řada pozorovatelů však poznamenává, že Trump čelí domácí kritice kvůli tomu, že začátkem roku systematicky umenšoval rizika plynoucí z koronaviru kvůli obavám o stav americké ekonomiky. Kvůli tomu jeho vláda zareagovala na šíření nákazy v USA pomalu a neorganizovaně. Když se pak Spojené státy staly zemí s největším počtem nakažených a zemřelých v důsledku covidu-19 a tamní ekonomika upadla do hluboké recese, hledal podle analytiků Trump jednoznačného viníka, jehož našel v Číně a WHO.

USA už dříve uvedly, že finance dříve určené pro WHO věnují na jiné mezinárodní zdravotnické projekty.