USA mají přes 100.000 hospitalizovaných s koronavirem, nákazy stále přibývají

Ilustrační foto - Zdravotníci na oddělení pro pacienty s nemocí covid-19 v nemocnici v New Yorku, 27. května 2020. ČTK/AP/John Minchillo

Washington - Počet pacientů s koronavirem v amerických nemocnicích za exploze nákazy napříč Spojenými státy překročil 100.000 a dostal se na úroveň vrcholu letní vlny epidemie v zemi. Vyplývá to ze statistik deníku The New York Times (NYT). Zároveň v pondělí pokračoval růst denních počtů infekcí, když USA poprvé ohlásily přes milion pozitivních testů.

Podle NYT přibylo za poslední den asi 1,003 milionu odhalených nákaz, Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) uvádí přírůstek 1,084 milionu. Nejnovější součet je zhruba dvojnásobný oproti tomu z minulého pondělka, k obrovskému nárůstu nicméně mohlo přispět i opožděné nahlášení infekcí zaznamenaných během vánočních prázdnin.

To však mnoho nemění na skutečnosti, že epidemie covidu-19 se na přelomu roku v USA nevyvíjí vůbec dobře. Podle NYT v zemi s více než 330 miliony obyvatel připadá na každý z posledních sedmi dní více než 480.000 nově odhalených infekcí, což je skoro dvojnásobek předchozího maxima zaznamenaného loni v lednu. Počty nákaz stoupají prakticky ve všech státech USA a vysoké počty nemocných a lidí, kteří se musí izolovat, narušují chod různých služeb či školní výuky.

Bilance hospitalizací zatím neroste tak prudce a drží se pod rekordem z loňské zimní vlny, tlak na zdravotnictví ale sílí. Počet lidí s koronavirem v nemocnicích se po necelých čtyřech měsících opět dostal nad 100.000 a vzhledem k přibývajícím nákazám zřejmě dál poroste. Už nyní některé části USA registrují rekordní vytíženost zdravotnického systému, jako například státy Maryland a New Jersey. Klíčový ukazatel prudce roste i ve státě New York, jehož guvernérka Katy Hochulová v pondělí oznámila, že denní počet úmrtí souvisejících s covidem-19 poprvé od loňského března překročil 100.

Jistým pozitivním signálem při současném nepříznivém vývoji jsou předpovědi některých analytiků, že aktuální vlna epidemie by mohla mít velmi rychlý průběh a že počty infekcí by mohly už za několik dní začít klesat. "Pozorovali jsme to v Jihoafrické republice, kde měli silnou vlnu, ale obrátila se stejně rychle, jako se zvedla," řekl v neděli televizi ABC protiepidemický poradce Bílého domu Anthony Fauci.