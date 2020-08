USA hodlají zpřísnit sankce proti Huawei

Washington - Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa hodlá zpřísnit sankce proti čínské společnosti Huawei Technologies, které omezují její přístup k čipům. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Administrativa by podle nich měla o zpřísnění sankcí oficiálně informovat ještě dnes. Spojené státy firmu Huawei obviňují z krádeže technologií a podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. To ale čínský podnik dlouhodobě odmítá.

Washington vloni umístil Huawei na černou listinu a letos v květnu ohlásil restrikce, které čínskému podniku znemožňují získat bez zvláštního povolení čipy vyvinuté či vyráběné s využitím amerických technologií.

Zdroje Reuters uvedly, že americké ministerstvo obchodu nyní květnové restrikce rozšíří. Dodaly, že nová opatření mají zabránit pokusům Huawei o obcházení restrikcí.

Washington podle zdrojů také přidá na svou černou listinu dalších 38 dceřiných společností Huawei z 21 zemí. Celkově tak už na listině bude 152 dceřiných firem Huawei, píše Reuters.

"Huawei a její dceřiné společnosti se pomocí prostředníků snaží využívat americké technologie způsobem, který podkopává národní bezpečnost a zájmy zahraniční politiky USA," sdělil agentuře Reuters americký ministr obchodu Wilbur Ross. Dodal, že americká vláda v tom firmě Huawei nadále hodlá bránit.

Americké sankce už mají na aktivity firmy Huawei značný dopad. Šéf spotřebitelské divize Huawei Richard Yu tento měsíc uvedl, že firmě v důsledku amerických sankcí docházejí čipy k výrobě chytrých telefonů. Dodal, že příští měsíc bude Huawei kvůli sankcím nucena zastavit výrobu svých vlastních čipů Kirin. Tyto čipy totiž pro firmu zhotovují dodavatelé, kteří potřebují americkou výrobní technologii.