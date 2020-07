USA hlásí více než 130.000 mrtvých, trend nových nákaz dál stoupá

ČTK/AP/Jae C. Hong

Dvě ženy s rouškou a v rukavicích čekají 6. července 2020 ve stanici na metro. ČTK/AP/Jae C. Hong

Brasília/Berlín/Dillí/Washington - Bilance covidu-19 ve Spojených státech přesáhla 130.000 mrtvých, podle epidemiologa Fauciho je země stále po kolena v první vlně epidemie. V Brazílii se za posledních 24 hodin nakazilo koronavirem dalších 20.229 lidí, 620 jich po komplikacích doprovázejících nemoc covid-19 zemřelo. Už více než 20.000 lidí nakažených koronavirem zemřelo v Indii. Počet nakažených rychle roste i v Indonésii a Filipínách. Koronavirus se v JAR potvrdil už u více než 200.000 lidí.

USA hlásí více než 130.000 mrtvých

Ve Spojených státech už je nemoci covid-19 připisováno více než 130.000 úmrtí. Bilance epidemie vystoupala na přibližně 130.300 obětí přesně pět měsíců po první smrti, kterou v USA podle lékařů způsobil koronavirus. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) bylo v zemi v pondělí zaznamenáno bezmála 45.000 nových nákaz, deník The New York Times (NYT) hovoří o dalších 47.362 případech. Epidemiolog a člen krizového štábu Bílého domu Anthony Fauci uvedl, že USA jsou stále "po kolena" v první vlně epidemie.

Nový denní součet nákaz je o něco nižší než čísla z konce minulého týdne, průměr za posledních sedm dní ale i v pondělí vzrostl a dostal se na úroveň 50.000 potvrzených infekcí. Jasně nejvyšší na světě zůstává také celková americká bilance obětí, v tomto případě ale trend od dubnového vrcholu neustále klesá. Poslední tři dny bylo hlášeno vždy méně než 400 úmrtí s covidem-19.

V některých státech už jsou zdravotnické systémy kvůli novému náporu infekce pod velkým tlakem. Podle televize CNN nově hlásilo naplnění svých kapacit intenzivní péče 43 nemocnic na Floridě, přičemž v další třicítce tamních zařízení byla obsazenost na 90 procentech nebo vyšší. Problémy má také Arizona, Texas a Severní a Jižní Karolína.

Ve 40milionové Kalifornii za poslední dva týdny počet lidí hospitalizovaných kvůli covidu-19 stoupl o polovinu na celkových asi 5800, informoval v pondělí guvernér Gavin Newsom. Nejlidnatější americký stát podle agentury Reuters oznámil na 11.500 nových případů infekce; koronavirem se mimo jiné nakazila členka místního zákonodárného sboru. Jeho sídlo bylo následně uzavřeno kvůli "hloubkovému čištění".

Skoro polovina amerických států s ohledem na stoupající denní bilanci pozastavila uvolňování preventivních opatření nebo restrikce opět zpřísnila, na mnoha místech se zavádí povinné nošení obličejových roušek. Epidemiolog Fauci v novém rozhovoru zhoršení situace spojoval právě s rušením omezení.

"Měli jsme (na přelomu května a června) průměrně kolem 20.000 nových případů denně. A pak různé okolnosti spojené s tím, že se různé státy a města snažily znovu otevírat,... vedly k situaci, kdy máme rekordní počty případů," řekl. "V rozmezí půldruhého týdne se nám skoro zdvojnásobily počty případů. Stále jsme po kolena v první vlně (epidemie)," pokračoval. Dodal, že slovo "vlna" je vlastně v daném kontextu zavádějící, protože americká bilance po prvním vrcholu nespadla na "výchozí" hodnoty.

V souvislosti s epidemií americká média opakovaně mluví o nerovnoměrném dopadu nákazy na příslušníky různých ras. NYT nově na základě dat amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zmapoval, že mezi černochy a obyvateli s kořeny v Latinské Americe je výskyt potvrzených případů infekce více než dvojnásobný oproti bělošské populaci. Na každých 10.000 Hispánců připadalo 73 s pozitivním nálezem, u černochů to bylo 62, zatímco u bělochů 23.

Autoři při tvorbě "dosud nejpodrobnější analýzy rasových nerovností koronaviru" vycházeli z údajů o 1,5 milionu lidech, kteří covid-19 prodělali. CDC tyto údaje nezveřejnilo, poskytlo je až po žalobě NYT odvolávající se na zákon o svobodném přístupu k informacím.

V Brazílii se nově nakazilo 20.229 lidí, Bolsonaro podstoupil test

V Brazílii se za posledních 24 hodin nakazilo koronavirem dalších 20.229 lidí, 620 jich po komplikacích doprovázejících nemoc covid-19 zemřelo. S odvoláním na ministerstvo zahraničí o tom dnes informovala agentura Reuters.

Vzhledem k bilanci zveřejněné v neděli se jedná o pokles o téměř 6000 nakažených. Obětí s koronavirem je naopak o necelé dvě desítky méně než předchozí den.

Pravicový prezident Jair Bolsonaro podstoupil už třetí test na koronavirus. Podle agentury Reuters to v pondělí oznámil svým příznivcům, kterým řekl, že podle lékařů má plíce "čisté". Stanice CNN Brasil a deník O Estado de S. Paulo předtím informovaly, že prezident vykazuje symptomy nemoci covid-19 včetně horečky. Prezidentská kancelář tyto zprávy nekomentovala.

Brazílie s 210 milióny obyvatel je nyní po Spojených státech na druhém místě s nejvyšším počtem nakažených koronavirem i v počtu lidí, kteří s covidem-19 zemřeli. Podle údajů brazilského ministerstva zdravotnictví překročil počet obětí 65.000 a zatím bylo zaznamenáno 1,623.284 případů nákazy.

Bolsonaro opakovaně snižuje vážnost a dopady koronaviru. Nesouhlasí také s nošením roušek na veřejnosti a odmítl se mu podřídit, dokonce i když mu to koncem června nařídil soudce. Na veřejnosti se objevuje bez roušky, a to i na shromážděních, kde se objímal se svými stoupenci. Podporoval znovuotevření země navzdory přibývajícímu počtu nakažených a kritizoval snahy místních vlád zbrzdit šíření koronaviru s pomocí společenských odstupů a karantény.

Během víkendu se Bolsonaro zúčastnil několika akcí a během oslav amerického Dne nezávislosti se 4. července sešel s americkým velvyslancem v Brasílii Toddem Chapmanem. Americké velvyslanectví uvedlo, že Chapman sice nemá žádné symptomy, ale preventivně podstoupí test na koronavirus.

Předchozí testy na koronavirus Bolsonaro podstoupil pod pseudonymy, jak je běžné u lékařských testů, které absolvují brazilští vysocí představitelé s ohledem na zachování jejich soukromí, napsala agentura AP. O prezidentových testech, které byly negativní, informovaly v květnu dokumenty, které zveřejnil místní Nejvyšší soud.

V Německu za pondělí přibylo 390 nakažených

V Německu za pondělí přibylo 390 nových případů nemoci covid-19 a dalších osm lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Vyplývá to z dnes zveřejněné bilance Institutu Roberta Kocha (RKI). Oproti neděli, kdy bylo potvrzeno 219 případů nákazy a čtyři úmrtí, je to výrazný nárůst. V Německu, kde žije 83 milionů lidí, se dosud infikovalo 196.944 lidí, z nichž 9024 zemřelo. Jako uzdravené RKI eviduje 182.700, což je asi o 500 více v neděli.

Nejpostiženější německou spolkovou zemí je Bavorsko, které sousedí s Českou republikou. Koronavirem se zde nakazilo 48.852 lidí, z nichž 2606 s covidem-19 zemřelo. V Sasku, které rovněž sousedí s Českem, za pondělí přibyl jeden potvrzený případ nákazy. Bilance v Sasku činí 5459 infikovaných a 224 mrtvých.

Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je v Německu aktuálně 0,97. Jeden nakažený tak nakazí méně než jednoho dalšího.

Počet obětí s koronavirem v Indii překročil 20.000

Už více než 20.000 lidí nakažených koronavirem zemřelo v Indii. Nových případů výskytu nemoci covid-19 i nových obětí nyní přibývá nejrychleji za poslední tři měsíce, informovala agentura Reuters s odvoláním na indické úřady. Země dnes ohlásila 467 nových úmrtí, což znamená, že celková bilance vzrostla 20.160. Indie zaké registruje 22.252 nových případů nákazy; celkový počet zjištěných infikovaných činí 719.665.

V pondělí Indie překonala co do počtu nakažených Rusko a posunula se na třetí příčku nejpostiženějších zemí po Spojených státech a Brazílii. V zemi s 1,3 miliardy obyvatel je ale počet mrtvých s koronavirem v přepočtu na 10.000 obyvatel stále nízký - 0,15 v porovnání s 3,95 ve Spojených státech a 6,65 v Británii.

Na počátku pandemie Indie vyhlásila drastická karanténní opatření, která značně postihla ekonomiku země a desítky tisíc lidí připravila o práci. Právě kvůli ekonomickým dopadům úřady karanténu po dvou měsících uvolnily a počet nakažených začal stoupat.

Indičtí zdravotníci se nyní obávají značného nárůstu počtu obětí. Indie je zatím v počtu mrtvých s koronavirem na osmém místě po USA, Brazílii, Británii, Itálii, Mexiku, Francii a Španělsku.

Během prvního červencového týdne Indie hlásila zhruba 450 mrtvých denně; první červnový týden to bylo průměrně 250 mrtvých a v květnu něco málo přes stovku.

Oficiální činitelé v pondělí zrušili plánované otevření Tádž Mahálu v obavách, že se covid-19 začne šířit mezi obyvateli severoindického města Ágra od návštěvníků mířících k této památce ze 17. století.

V Indonésii i Filipínách rychle roste počet nakažených covidem-19

V Indonésii a na Filipínách stoupá počet osob nakažených koronavirem. V Indonésii k dnešku přibylo 1268 případů nákazy a zemřelo 68 lidí s covidem-19. Celkový počet nakažených stoupl na 66.226, z nichž 3309 zemřelo, informovala agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví.

Filipíny dnes potvrdily 1540 nových případů a šest úmrtí. Podle filipínského ministerstva zdravotnictví stoupl počet nakažených v zemi na 47.873, z nich 1309 zemřelo. Téměř pětina všech případů byla zaznamenána během posledních pěti dní.

Vláda indonéského ostrova Bali v pondělí oznámila, že se připravuje na návrat zahraničních turistů od letošního září. Bali, které patří mezi turisty nejvyhledávanější destinace na světě, těžce postihla mezinárodní restriktivní opatření kvůli pandemii covidu-19.

Guvernér Bali oznámil tříkrokový plán směřující k obnovení aktivit na ostrově. Místní turisté budou moci navštívit oblíbená místa na ostrově od devátého července, zahraniční turisté by se mohli začít vracet od 11. září. Bali zaznamenalo 1849 případů nákazy a 20 úmrtí spojených s covidem-19.

Koronavirus se v JAR potvrdil už u více než 200.000 lidí

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Jihoafrické republice překonal 200.000. Informovala o tom agentura AP, jež zároveň poznamenala, že JAR, která má přes 57 milionů obyvatel, nadále hlásí jedny z nejvyšších denních nárůstů nakažených na světě. Dosud se v JAR koronavirus potvrdil u 205.721 lidí, přičemž nejnovější denní nárůst činil 8971.

Zpravodajský web místní televize eNCA s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví napsal, že bezmála 98.000 lidí se z nákazy zotavilo a 3310 zemřelo, z toho nových úmrtí přibylo 111. Téměř třetina všech případů je hlášena z provincie Gauteng, kde se nachází Johannesburg i hlavní město Pretoria, a provedeno dosud bylo více než 1,8 milionu testů.

V celé Africe se podle AP dosud nákaza koronavirem oficiálně potvrdila u více než 477.000 lidí.

V pondělí se tisíce studentů v JAR vrátily do školy po téměř čtyřech měsících. Hovoří se ale o tom, zda školy opět kvůli nárůstu nových případů nezavřít. Nyní se otevřely žákům šesté a jedenácté třídy. Minulý měsíc se do lavic v první vlně vrátili studenti sedmého a dvanáctého ročníku. Plány na návrat studentů dalších ročníků vláda kvůli nynější epidemické situaci odložila. Ministr zdravotnictví Zwelini Mkhize v pondělí uvedl, že vláda uvažuje, že opět zavede omezení, a to zejména v Gautengu. Důvodem je podle něj nárůst případů infekce i hospitalizací.

Podle webu eNCA nicméně zatím uvolňování uzávěr v JAR pokračuje, nově se například otevřou kina, divadla, muzea, výstavy i knihovny. V zařízeních ale nesmí být v jednu chvíli více než 50 lidí a všichni jsou povinni nosit roušky, pokud zrovna nic nekonzumují.

Írán hlásí rekordní nárůst mrtvých s koronavirem, je jich 200

Íránské úřady ohlásily 200 úmrtí spojených s koronavirem za jediný den, což je nejvyšší denní údaj od únorového začátku epidemie v zemi. Informovala o tom agentura AFP.V neděli Írán hlásil denní nárůst 163 úmrtí nemocných koronavirem, což byl v té době rekord.

"Bohužel jsme v uplynulých 24 hodinách přišli o 200 našich krajanů, čímž počet obětí (koronaviru) vystoupil na 11.931," uvedla ve státní televizi mluvčí íránského ministerstva zdravotnictví.

Za poslední den se podle ní v zemi také potvrdilo 2637 případů nákazy, přičemž 1455 lidí muselo být hospitalizováno. Nákaza koronavirem se dosud podle mluvčí v islámské republice potvrdila u 245.688 lidí, z nichž se 207.000 zotavilo. Ve vážném stavu je na jednotkách intenzivní péče 3270 lidí s koronavirem. Mluvčí dodala, že dosud bylo ve zhruba 82milionové zemi provedeno více než 1,8 milionu testů.

Íránská vláda kvůli obnově ekonomických aktivit začala už v dubnu uvolňovat protikoronavirová omezení, ale počet případů v zemi dále stoupá a v pěti provinciích je situace špatná, takže tam byla ochranná opatření zpřísněna. Prezident Hasan Rúhání v sobotu řekl, že nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách je povinné a ti, kdo neuposlechnou, nebudou mít nárok na státní služby. Roušky byly dosud v Íránu povinné v prostředcích hromadné dopravy, ale teheránské úřady si stěžovaly, že to lidé nedodržují. Rúhání řekl, že lidé bez roušek nebudou napříště vpuštěni do úředních budov.

Čína zaznamenala v pondělí osm případů koronaviru

Pevninská Čína v pondělí zaznamenala osm nových případů nákazy koronavirem, což je dvojnásobek oproti předchozímu dni. Peking, kde se v červnu objevilo nové ohnisko nemoci covid-19, dnes za pondělí neoznámilo žádný přírůstek, uvedla agentura Reuters.

Všechny nové případy byly zjištěny u lidí, kteří do Číny přicestovali ze zahraničí. O den dříve byly importované případy tři.

Čína dnes také ohlásila, že v pondělí potvrdila 15 asymptomatických případů, kdy byl koronavirus zjištěn, ale lidé nevykazují žádné příznaky. V neděli takovýchto záchytů bylo jedenáct. Úmrtí s covidem-19 dnes Čína neoznámila žádné.

Země, která má zhruba 1,4 miliardy obyvatel a kde se virus poprvé před více než půl rokem prokázal, zaznamenala celkem 83.565 nakažených. Z nich 4634 na komplikace související s infekcí zemřelo.