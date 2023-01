USA evidují vzestup nové verze koronaviru, hospitalizace jsou nejvýše od března

Washington - Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) eviduje rychlý rozmach nového podtypu koronavirové varianty omikron, který podle expertů dokáže obcházet imunitu získanou očkováním nebo nákazou. Poznatky o něm jsou zatím omezené a podle CDC nic nenasvědčuje tomu, že by způsoboval vážnější onemocnění než jiné formy omikronu. USA nicméně podle dat listu The New York Times (NYT) hlásí nejvíce hospitalizací s koronavirem za posledních deset měsíců.

Aktuálně se šířící forma viru SARS-CoV-2 je označována jako XBB.1.5 a je jednou z novějších verzí varianty omikron, která způsobila rekordní počty nákaz na začátku loňského roku. CDC uvádí, že v posledním týdnu minulého roku stála za 40,5 procenty infekcí napříč USA, což byl zhruba dvojnásobný podíl oproti situaci v předešlém sedmidenním úseku. Na severovýchodě země už v posledních dnech roku XBB.1.5 dominovala a expertka CDC Barbara Mahonová odhadovala, že její zastoupení poroste ve všech regionech.

Subvarianty s označením XBB pozorují vědci už několik měsíců a dosavadní bádání ukazuje, že obsahují prvky, které zvyšují schopnost překonat imunitní reakci. "Je jasné, že XBB má atributy pro obcházení imunity," citovala televize NBC News epidemiologa z Torontské univerzity Isaacha Bogoche. "Prokázalo se to jak při laboratorních studiích, tak klinicky při sledování případů a hospitalizací," dodal.

XBB.1.5 pak podle virologa Andrewa Pekosze z Univerzity Johnse Hopkinse od příbuzných podtypů odlišuje mutace, která jí umožňuje lépe se vázat na buňky. "Virus se potřebuje pevně připoutat na buňky, aby efektivněji pronikal dovnitř, a to by mohlo viru trochu pomoci s efektivitou infikování lidí," řekl televizi CNBC.

Tyto faktory v kombinaci se svátečními společenskými aktivitami vyvolávají obavy ze zhoršení epidemie v USA. Zatímco počty hlášených infekcí v posledních dnech nerostou, výrazně se zvýšila míra pozitivity testů a počet pacientů v nemocnicích nakažených koronavirem stoupl na více než 44.000. Více jich země evidovala naposledy na začátku března.

Podobné počty mrtvých jako při dřívějších epidemických vlnách se vzhledem k úrovni imunity v populaci nečekají. Mahonová podotkla, že v regionech s vyšším podílem XBB.1.5 hospitalizace nepřibývají rychleji než v jiných oblastech USA. "Nejsme v roce 2020," řekla. Američané by nicméně měli vývoj "brát vážně" a podniknout kroky v zájmu ochrany zdraví, především si nechat podat vakcínu přizpůsobenou novějším formám koronaviru.