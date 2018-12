Montreal - Spojené státy chtějí do konce roku 2019 prosadit nový globální letecký standard, který by zavedl povinný sběr informací o cestujících v letecké dopravě. Tyto informace by měly pomoct v boji proti terorismu, uvedl americký koordinátor pro boj s terorismem Nathan Sales.

Sales naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby přišla s novými standardy, což by značně rozšířilo počet zemí, které musejí shromažďovat informace o cestujících. Jde například o počty pravidelných cestujících, jejich e-mailové adresy, informace o rezervacích a kreditních kartách.

ICAO nemůže vládám vnucovat pravidla. Má ale vliv na bezpečnostní standardy, které vlády všech 192 členských zemí musejí povinně zavést do svých domácích právních předpisů. Organizaci však obvykle trvá roky, než přijde s novými standardy, a splnění požadavku USA na zavedení nových standardů v příštím roce by bylo neobvyklé.

"Čas je důležitý. Teroristé nečekají, takže my si také nemůžeme dovolit čekat," řekl Sales novinářům na okraj konference ICAO o leteckém průmyslu.

Jen málo zemí nyní sbírá záznamy o cestujících, tzv. passenger name record (PNR), včetně jmen, termínů cest, itineráře a kontaktních detailů. O sdílení těchto údajů se intenzivně jedná kvůli obavám o ochranu soukromí, zvláště v Evropě.

Spojené státy používají PNR již od začátku 90. let. Požadují, aby letecké společnosti před odletem sdílely údaje o rezervacích. Informace o lidech, kteří cestují do USA, z USA nebo přes USA, jsou sdíleny s různými vládními agenturami, včetně úřadu pro bezpečnost dopravy a úřadu pro cla a ochranu hranic.

Sales tvrdí, že údaje PNR byly úspěšně využity k rozbití gangu pašeráků dětí a zabránily radikálům vstoupit do Spojených států. Dodal také, že Spojené státy jsou ochotny poskytnout zemím finanční a technickou asistenci potřebnou pro shromažďování záznamů o cestujících, uvedla agentura Reuters.