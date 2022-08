ÚS zrušil rozhodnutí o uznání švýcarského verdiktu nad Krausem z Mostecké uhelné

Brno - Ústavní soud (ÚS) zrušil české rozhodnutí o uznání švýcarského rozsudku nad exmanažerem Mostecké uhelné společnosti (MUS) Petrem Krausem. Důvodem je porušení práva na soudní ochranu. Česká justice se dostatečně nevypořádala s tvrzením o možném porušení práva na tlumočení a překlad v soudním řízení ve Švýcarsku. Znovu musí rozhodnout Městský soud v Praze. Kraus si ve Švýcarsku za podíl na tunelování MUS vyslechl trest odnětí svobody 36 měsíců, z toho 16 měsíců nepodmíněně, který už vykonal, a také peněžitý trest.

"Je potřeba se zabývat seriózněji tím, zda byla poskytnuta jazyková pomoc umožňující aktivně se účastnit řízení vedeného proti němu," řekl při vyhlášení nálezu soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. "V průběhu trestního řízení ve Švýcarsku a při samotném vyhlášení odsuzujícího rozsudku nebylo zajištěno tlumočení do jazyka, kterému by magistr Kraus rozuměl,“ uvedl advokát Branislav Mikuš.

Soud v dnešním nálezu netvrdí, že Švýcaři porušili Krausova práva, jen upozorňuje na to, že česká justice v řízení o uznání dostatečně nevypořádala jednu ze sporných otázek. Dalším námitkám obsaženým ve stížnosti ÚS nevyhověl.

Pražský soud loni uznal rozsudek švýcarského federálního trestního soudu v celém rozsahu výroku o vině. Z výroku o trestu uznal tu část, která zahrnuje "uložení náhradní hodnoty" ve prospěch Švýcarské konfederace ve výši zhruba 12,5 milionu švýcarských franků (přibližně 318 milionů korun). Uznání peněžitého trestu v obecné rovině otevírá českým orgánům cestu k obstavení Krausových účtů nebo získání náhradní hodnoty z cenných papírů či pozemků. "Z informací, které mám, zatím tyto kroky asi činěny nebyly,“ uvedl advokát.

Podle švýcarského trestního zákoníku se Kraus dopustil podvodu a opakovaného závažného praní špinavých peněz. V Česku by stejné jednání mohlo být kvalifikováno jako podvod a legalizace výnosů z trestné činnosti. Uznání švýcarského rozsudku potvrdil po pražském městském soudu také vrchní soud. Obě rozhodnutí ale ústavní soudci zrušili. V novém řízení půjde znovu především o uznání či neuznání peněžité sankce.

Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta a tehdejšího předsedy ČSSD Miloše Zemana. Za podvodné ovládnutí MUS potrestal švýcarský soud v roce 2013 šest mužů - Jiřího Diviše, Marka Čmejlu, Antonia Koláčka, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Belgičana Jacquese de Grooteho. Belgičan jako jediný dostal pouze peněžitý trest, ostatní byli odsouzeni k odnětí svobody.

Českou větev kauzy MUS projednává už několik let pražský městský soud. Česká obžaloba tvrdila, že Koláček, Kraus, Diviš, Klimecký a Čmejla ovládli MUS jejími vlastními penězi s využitím nepřehledné struktury firem. Česku tím podle státního zástupce způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun. Závěrečné řeči v české větvi kauzy by mohly zaznít do konce letošního roku.

Krausovo stíhání v české větvi bylo zastaveno poté, co ve Švýcarsku nastoupil trest za prakticky totožně popsaný skutek. Kraus v minulosti neúspěšně žádal o milost švýcarský parlament.