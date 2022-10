Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes oznámí, jak rozhodl o stížnosti kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce, kteří se domáhali omluvy od brněnských divadel. Zásah do svých osobnostních práv spatřovali v uvedení dvou her na festivalu Divadelní svět Brno. Soud se stížností zabýval déle než rok. Stížnost může zamítnout a udělat tak za celou kauzou tečku, má však také pravomoc vrátit spor na začátek.

Hry režiséra Olivera Frljiče v podání zahraničních souborů provokativní formou zobrazovaly některé křesťanské symboly a kritizovaly římskokatolickou církev i západní pohled na muslimský svět. Žalobu na Národní divadlo Brno, které festival pořádalo, a Centrum experimentálního divadla, na jehož scéně se představení hrála, nejprve zamítl Městský soud v Brně, Duka s Němcem neuspěli ani s odvoláním ke Krajskému soudu v Brně. Oba soudy zdůrazňovaly svobodu slova a uměleckého projevu, stejně jako to, že obě představení nastolovala důležitá témata.

Žaloba se konkrétně týkala her Prokletí a Naše násilí a vaše násilí uvedených v Brně v květnu 2018. První z nich tematizuje zneužívání dětí kněžími a zahrnuje například náznak orálního sexu na soše papeže Jana Pavla II. Druhá hra kriticky hodnotí vztah západní společnosti k muslimskému světu a obsahuje například scénu, kdy herec sestoupí z kříže a předstírá znásilnění muslimské ženy.

Podle pravomocného rozsudku, potvrzeného i Nejvyšším soudem (NS), nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání. Pokud chtěl kardinál vyjádřit rozhořčení nad obsahem her, mohl podle NS aktivně vystupovat na veřejnosti a využít autoritu svého úřadu. NS také poukázal na to, že Duka ani Němec představení neviděli a kritizovali jen některé medializované scény.

Před uvedením hry Naše násilí a vaše násilí se u divadla shromáždily stovky protestujících. Asi 20 lidí pak představení přerušilo vstupem na jeviště, odešli až po intervenci policie. Divadelníci hru dohráli za podpory diváků, kteří v hledišti zbyli.