ÚS odmítl stížnost řidičky, která v Brně v SUV srazila a usmrtila dítě

Brno - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost řidičky, která v Brně ve sportovním užitkovém vozidle (SUV) srazila a usmrtila dítě na odrážedle. Nehoda se stala v ulici se zákazem vjezdu s výjimkou dopravní obsluhy. Řidička, na kterou se výjimka podle verdiktu nevztahovala, dostala roční trest vězení s osmnáctiměsíčním podmínečným odkladem a zákazem řízení. ÚS označil stížnost za zjevně neopodstatněnou. "Napadená rozhodnutí jsou řádně odůvodněná a nevykazují znaky svévole," stojí v usnesení, které je dostupné v databázi soudu.

Neštěstí se stalo v květnu 2020 v klidné ulici na brněnské periferii. Když řidička vjížděla do ulice, kde chtěla navštívit příbuznou, viděla, že se tam pohybují děti. Přes robustní přední část mercedesu ale měla špatný výhled, podle znalce několik metrů před sebou nic neviděla. Nezaznamenala tak devatenáctiměsíční holčičku, která se pohybovala na odrážedle u pravého okraje vozovky a krátce před tím ujela matce. Holčička na místě zemřela. Před soudem stanula i matka, byla však zproštěna obžaloby.

Řidička původně od brněnských soudů odešla s dvouletým trestem, podmínečně odloženým na 2,5 roku, a to za usmrcení z nedbalosti. Loni v červnu ale do kauzy zasáhl Nejvyšší soud, nařídil soudům, aby se znovu zabývaly významem dopravního značení v ulici pro právní kvalifikaci činu. Odvolací Krajský soud v Brně opět uznal ženu vinnou a uložil jí podmínku. Svou pohodlností způsobila fatální a nevratné následky, zájmy svého dítěte upřednostnila před zájmy ostatních dětí, argumentoval krajský soud. Řidička měla v autě své dítě v sedačce, takže si chtěla zkrátit cestu, aby je nemusela spolu s dalšími věcmi přenášet.

Nové rozhodnutí krajského soudu už Nejvyšší soud potvrdil, následovala ústavní stížnost. Žena tvrdila, že zjištěný skutkový stav je v extrémním nesouladu s provedenými důkazy. Značku zákazu vjezdu viděla a rozpoznala, avšak domnívala se, že výjimka pro dopravní obsluhu se vztahuje i na ni, protože jinak by musela nést spící dceru v autosedačce a další věci asi 400 metrů daleko, což by pro ni bylo příliš náročné.

Nesouhlasí s tvrzením krajského soudu, že příčinou neštěstí byla její pohodlnost. Poukázala na to, že by musela nést věci celkově těžší než 20 kilogramů, přičemž hygienická norma stanoví, že žena nesmí zvedat závaží těžší než 15 kilogramů. Obhajoba také ve stížnosti znovu zopakovala, že řidička dítě ve vozovce neviděla a vidět nemohla, a to kvůli své tělesné výšce, tvaru karoserie i technickému řešení křižovatky. Argumentovala také tím, že dítě mělo být pod dohledem.

ÚS připomněl, že řidička vjela do ulice i přes zákaz vjezdu. Pokračovala i poté, co spatřila hlouček matek s dětmi na vozovce, to vše za situace, kdy podle znalce přes karoserii pořádně neviděla do prostoru až devět metrů před vozem. I přes všechny tyto negativní faktory pokračovala v jízdě, následkem čehož nastal smrtelný střet, uvedl ÚS.