Úroda je lepší než loni, cena potravin by neměla růst

Praha - Obilí se letos v Česku sklidilo o 4,5 procenta více než loni, zemědělci ho svezli z polí 7,98 milionu tun. Vyplývá to z odhadu, který dnes podle stavu k 15. září zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Více se urodilo také brambor, a to o 10,5 procenta, řepky, cukrovky i kukuřice na zeleno a siláž. Máku bude v porovnání s loňskou úrodou více zhruba o čtvrtinu. Podle analytiků i zemědělců není díky dobré úrodě důvod ke zvyšování cen potravin.

"Úroda základních polních plodin je v letošním roce vesměs příznivá. U většiny plodin se v porovnání s rokem 2019 zvýšily hektarové výnosy. Sklidilo se nejen více obilovin, řepky a máku, ale očekává se též vyšší sklizeň brambor i cukrovky. Naopak méně se sklidilo chmele. Dařilo se košťálové a kořenové zelenině, s problémy se ale potýkali pěstitelé rajčat a okurek," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno je o čtyři procenta vyšší než průměr sklizní za posledních deset let. Ve srovnání s loňským rokem je odhadovaná sklizeň vyšší u všech druhů obilovin.

Očekávaná sklizeň brambor 688.000 tun je vyšší díky rozšíření osázené plochy na 24.000 hektarů i vyššímu hektarovému výnosu. Z hektaru se letos sklízí průměrně 28,82 tun brambor, o 1,63 tun více než v loňském roce. Také ve srovnání s desetiletým průměrem sklizní je odhadovaná úroda brambor vyšší.

Řepky se sklidilo 1,246 milionu tun, meziročně o 7,7 procenta více. Podle statistiků je letošní odhad sklizně řepky i přes pokles výměry díky příznivému hektarovému výnosu téměř na stejné úrovni jako desetiletý průměr. Cukrovky zemědělci podle odhadů sklidí 3,793 milionu tun, což je meziroční nárůst o 3,6 procenta.

Očekávaná produkce máku 29.000 tun je vyšší o 24,2 procenta. Na nárůstu sklizně se podílí jak vyšší hektarový výnos, tak rozšíření osevní plochy. Odhad úrody máku výrazně převyšuje také desetiletý průměr, a to o 36,6 procenta.

Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 8,876 milionu tun je v meziročním srovnání vyšší o 7,7 procenta. Produkce hrachu na zrno 90.000 tun je o třetinu vyšší a sklizeň slunečnice 30.000 tun stoupne podle odhadů o 4,5 procenta.

Analytici a zemědělci: Díky úrodě by neměla růst cena potravin

Letošní úroda byla dobrá, není důvod ke zvyšování cen potravin, shodují se analytici a Zemědělský svaz ČR. Podle Agrární komory ČR mají zemědělci problémy s novými osevy ozimých obilovin kvůli přetrvávajícím dešťům a přemnoženým hrabošům.

Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha ale upozorňuje, že v posledních letech byla úroda kvůli suchu slabší, meziroční srovnání tak kvůli vypadá dobře. "Výjimkou jsou některé druhy zeleniny a chmel. Hlavně u chmelu naopak vlhké počasí pěstitelům uškodilo a snížilo výnosy této lokálně důležité komodity. Vlhko se podepsalo i na kvalitě sklízených obilovin. I přesto je dostatek obilovin v potravinářské kvalitě," dodal.

Tajemnice Agrární komory ČR Gabriela Dlouhá připomněla, že sklizeň obilovin se protáhla kvůli častým dešťům. Dobrá úroda podle ní byla také v Polsku, horší pak ve Francii a v Německu. Velké vývozy ruského obilí pak podle ní tlačí na cenu, české obilí, které je jednou z hlavních zemědělských vývozních komodit, má pak horší odbyt.

Dešť pak podle ní komplikoval sklizeň brambor i máku. Odhady makové úrody ze strany ČSÚ jsou pak podle ní příliš optimistické. "Deště ukončily sucho v ČR, avšak zkomplikovaly sklizeň nejen máku a v závěru způsobily i to, že sklizené makové semeno bylo v mnoha případech příliš vlhké a bylo nutno je před čištěním a skladováním usušit," sdělila. U brambor pak zbylo kvůli rozbahněné půdě mnoho nesklizených ploch. " Bude zde vyšší nabídka dovozových brambor, protože je menší odbyt do gastronomického sektoru v celé Evropě. Nedělá se tedy tolik brambor na hranolky a tyto brambory půjdou na náš trh a budou komplikovat cenu. Cena v ČR ve volném stavu na farmě je okolo 2,50 Kč/kg a zahraniční brambory se sem budou tlačit za ještě nižší cenu," řekl.

Podle analytiků by se tak neměly znovu zvedat spotřebitelské ceny. "Jestliže se podaří sklidit letošní úrodu, nebude důvod k růstu cen zemědělských produktů. Mírný nadbytek by naopak měl stabilizovat ceny základních potravin v obchodech," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda dodal, že úroda vytváří tlak zmírňující inflaci. "Doba citelné inflace a znatelného růstu cen potravin končí. Narušit tento vývoj může například v případě ovoce a zeleniny karanténní uzavírka ekonomiky v Itálie nebo Španělsku, která by podobně jako na jaře vyvolala přechodný tlak na růst cen dovážené zemědělské produkce," uzavřel.