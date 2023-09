Úroda jablek má být letos podprůměrná, hrušek bude nejvíc od roku 2015

Hradec Králové - Sklizeň jablek v České republice bude letos podprůměrná na úrovni 100.564 tun. V porovnání s loňskou sklizní by měla klesnout o 27 procent a proti průměru sklizní posledních pěti let by měl propad činit 18 procent. Naopak sklizeň hrušek by měla meziročně vzrůst o 28 procent na 9500 tun. Byla by tak nejvyšší od roku 2015, kdy činila 10.000 tun. Vyplývá to z posledního odhadu sklizně jablek a hrušek k 1. září Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), řekla dnes ČTK mluvčí ústavu Ivana Kršková. U ostatních ovocných druhů ústav zářijový odhad sklizně nedělá.

V poklesu sklizně jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, se podle ovocnářů odrazilo především meziroční snížení ploch sadů. Přes zimu sadaři vykáceli 11 procent jabloňových sadů a jejich výměru snížili na 5236 hektarů. Podle ovocnářů to představuje výpadek sklizně asi 10.000 tun. Sadaři ke kácení přistoupili kvůli nízkým výkupním cenám ovoce a dlouhodobé ztrátovosti pěstování. "Ovocné stromy na polích nahrazují rentabilnější plodiny, například obiloviny či řepka," řekl dříve ČTK předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Loni se v Česku sklidilo nadprůměrných více než 138.000 tun jablek.