Úředníci dnes v obci Hrušky přijali 50 žádostí o dotaci na obnovu bydlení

Praha - Mobilní tým úředníků Státního fondu podpory investic (SFPI) dnes v obci Hrušky přijal 50 žádostí o dotaci na obnovu bydlení z programu Živel. Lidé byli od starosty o možnosti přijít formulář vyplnit s pomocí státních úředníků dobře informováni, čekali na jejich příjezd. ČTK to dnes řekla ředitelka odboru komunikace SFPI Karolína Smetanová. V následujících dnech mobilní tým zamíří do dalších obcí, které zasáhlo tornádo.

Úředníci SFPI měli v Hruškách podle Smetanové vytvořené pracoviště v základní škole, na místě byli od 13:00. Přijelo osm pracovníků a všichni lidem pomáhali s vyplněním žádostí. S sebou měli připravené formuláře, lidé se prokázali občanským průkazem nebo náhradním dokladem. Zároveň věděli, že mají mít v mobilním telefonu uloženou fotodokumentaci.

Nejčastějším dotazem a jakousi obavou bylo podle Smetanové to, aby se výše dotace nesnížila o pojistné. "Všechny jsme ujistili, že rozhoduje výše nákladů na obnovu," řekla. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) už dříve řekla, že program je určen pro pojištěné i lidi bez pojistky. Pokud má žadatel nemovitost pojištěnou například na dva miliony a škodu na domě má čtyři miliony, dostane k pojistce dotaci dva miliony korun. Lidé bez pojištění mají nárok na dvoumilionovou dotaci a na dva miliony korun zvýhodněný úvěr.

Z programu Živel mohou obyvatelé zasažených lokalit získat podporu právě až dva miliony korun, v případě bytového domu lze dotaci dva miliony korun čerpat na každý byt. Další tři miliony si mohou nárokovat formou zvýhodněného úvěru. Peníze jsou určeny na opravu, výstavbu nebo pořízení jiné nemovitosti. V případě nové výstavby mají nárok na zálohovou dotaci půl milionu korun.

Úvěr s fixní úrokovou sazbou jedno procento bude poskytnut od 30.000 do tří milionů korun. U bytového domu si mohou lidé nárokovat půjčku ve stejné výši na každý byt. Splatnost úvěru je 25 let. SFPI zároveň umožní přerušit splácení až na dva roky v případě narození dítěte, ztráty zaměstnání delší než tři měsíce, nemoci trvající déle než čtvrt roku nebo úmrtí člena domácnosti. Celková doba splácení včetně přerušení nesmí přesáhnout 30 let.

Podporu z programu Živel není možné čerpat na úhradu nákladů, které byly pokryty pojistným plněním, nebo které byly příjemci jinak nahrazeny státem nebo z veřejné sbírky.

Mobilní tým úředníků v sobotu zamíří do obcí Pánov, Lužice a města Hodonín. Rozpis časů a obcí lidé najdou na webu SFPI. Konkrétní místa, kde budou mít úředníci stanoviště, se průběžně podle Smetanové domlouvají se starosty, kteří mají vždy potřebné informace a obyvatelům je předávají.

Škody, které způsobila bouře doprovázená tornádem 24. června především na Břeclavsku a Hodonínsku, dosahují podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) zhruba 15 miliard korun, uvedl dříve. Poničeno bylo 1202 domů, k částečné nebo úplné demolici jich je určeno 180. Šest lidí v důsledku katastrofy zemřelo, desítky byly zraněny.