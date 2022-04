Určitě to bylo speciální, řekl třinecký trenér Varaďa o výhře na narozeniny

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinecký trenér Václav Varaďa slavil minulý rok 26. dubna v den svých 45. narozenin mistrovský titul, letos dostal adrenalinový zážitek. Oceláři rychle ztratili vedení 1:0 a prohrávali 1:2, ale po výhře 7:3 vedou ve finálové sérii nad Spartou 3:2 a jsou krok od obhajoby.

"Určitě to bylo speciální, vážím si toho. Fanoušci (mu popřáli skandovaným popěvkem) byli skvělí, je to něco neskutečného," řekl novinářům Varaďa o výhře na narozeniny. "Vyšlo mi to na duben, jsem ve znamení býka, to mě taky poznamenává v trenéřině. Nerad bych to ale vztahoval na sebe. Tým chtěl vyhrát, měl to v hlavách taky. Vážím si toho, jak hrál."

Třinec se v letošním play off spoléhá hlavně na obranu, v pátém finále se ale rozstřílel. "Chtěli jsme vyhrát," odpověděl Varaďa na dotaz, zda šlo o záměr hrát útočněji, anebo to vyplynulo ze hry. "Někdy to tak je. Chtěli jsme hrát zodpovědně a dařilo se nám. Sparta má svoji kvalitu, udělala nám to těžké, ale napadalo nám to. Třeba Erik (Hrňa) to trefil do toho jediného volného místečka. Potřebujeme i v dalším zápase dát o jeden gól více než soupeř," připomněl.

Varaďovi vyšel tah, neboť protočil centry Petra Vránu s Tomášem Marcinkem. Změna prospěla Martinovi Růžičkovi, který připravil dva góly a jeden vstřelil. „Malinko se nám to zadrhlo v útoku. Martinovi Růžičkovi to tam nepadalo delší dobu po návratu k Petrovi (Vránovi). Tomáš (Marcinko) s ním má už historii, hráli spolu několik sezon, kdy dali spoustu gólů. Musím říct, že to oba útoky, které nám až tak nefungovaly, oživilo,“ vysvětlil kouč.

Oceláři ustáli kritickou chvilku v úvodní třetině, kdy Ondřej Kacetl pustil gól přes celé hřiště s tečí ve středním pásmu a vzápětí Sparta otočila na 2:1. "Nepoložilo nás to. Já klukům říkal, že když do toho dají vše, tak vyhrají. Dali do toho vše a vyhráli jsme," řekl Varaďa. "I přestože mohli být skleslí anebo mohla být psychika narušená, tak si za tím šli a napadalo nám to. Určitě to byl náš nejlepší zápas v sérii," hodnotil.

Třinec může ukončit sérii ve čtvrtek a zkompletovat tím zlatý hattrick. "Máme dostatečně zkušený tým. Kostra se hodně změní v následující sezoně, je to taková poslední šance být pohromadě a tým to taky vnímá. Přijdou jiní trenéři, změní se tady určitě spoustu věcí. Tihle kluci spolu zažili spoustu bitev a věřím, že je to posílilo a budou to chtít ve zbytku série prodat," uzavřel Varaďa, který koncem roku 2021 oznámil, že po sezoně v Třinci končí.