URBIS SMART CITY FAIR nabídne chytrá řešení od expertů z celé Evropy

Dva dny plné zajímavých přednášek, workshopů i chytrých produktů a jeden den s více než desítkou exkurzí do inspirativních brněnských společností. Taková je nabídka letošní konference URBIS SMART CITY FAIR, která se uskuteční od 2. do 4. září.

Dvoudenní akce nabídne přednášky padesátky českých i evropských expertů na problematiku chytrých měst. "Snažíme se, aby byl program co nejpraktičtější a účast na konferenci znamenala chytrou investici do budoucna," řekl ředitel projektu Martin Videczký.

Návštěvníci se tak dozvědí nové trendy v cirkulární ekonomice od zakladatelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové. O Digitálním Česku pro samosprávy k využití pohovoří Vladimír Dzurilla. Roman Nekula z Brněnských komunikací posluchačům řekne, jak lze díky C-ITS technologii zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy.

Chybět nebude ani inspirace ze zahraničí. "Zmocněnec primátora pro Smart City Michal Lakomski z Poznaně představí chytré aplikace, které využívá toto polské město," podotknul Videczký. Mezi další řečníky patří David Koppitz, Vladimír Sochor, Jakub Kožnárek, Milan Ostrý, Jiří Hirš či Radka Vladyková.

K významným bodům programu patří i výroční zasedání evropské platformy EIP-SCC (The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) či prezentace výstupů a zkušeností z Lighthousových projektů v rámci podpory Horizon 2020.

Chybět nebudou ani praktické workshopy. Ty se budou věnovat jak budoucnosti autonomních vozů ve městech, tak i příběhům úspěšných měst zapojených do programu URBACT. Experti představí i koncept udržitelné čtvrti Chytré Líchy, která se buduje v Židlochovicích.

Účast na workshopech se hradí zvlášť. "Lidé si mohou pořídit buď workshopový lístek, který jim umožní vstup na celý program, nebo si jednotlivé semináře zakoupí na webu iBVV.cz za cenu tři sta korun při platbě on-line, čtyři sta korun při nákupu na místě," informovala mluvčí URBIS SMART CITY FAIR Aneta Valová.

Zajímavý program doplní téměř tři desítky vystavovatelů, kteří na brněnské výstaviště přivezou chytrá řešení - od aplikací přes městský mobiliář až po vozidla usnadňující správu obcí.

Komise zvolí nejlepší exponát, návštěvníci řečníka

Pomyslnou tečkou programu konference URBIS SMART CITY FAIR je ocenění inovativních exponátů i inspirativních řečníků. Nejlepší produkty si z akce ve čtvrtek odnesou Zlatou medaili URBIS. Vítěze tohoto ocenění vybere čtyřčlenná porota odborníků. Svou cenu udělí i návštěvníci. Ti budou pomocí mobilní aplikace BVV Trade Fairs hlasovat v URBIS SPEAKERS AWARD.

Exkurze ukážou chytrá řešení v praxi

Třetí den akce se odehraje mimo areál brněnského výstaviště. Zájemci se podívají do brněnských společností, které používají chytrá řešení. Prohlédnou si tak třeba moderní centrálu Brněnských komunikací, prozkoumají zákulisí Dopravního podniku města Brna či zjistí, jak se pracuje s odpadem. "Velký zájem je o návštěvu kolektorů, kterou připravily Technické sítě Brno. Lidé se podívají do běžně nepřístupných míst pod ulicemi centra města," nalákala Valová.

Mobilní aplikace nahradí katalogy

Novinkou letošní konference je možnost uložit si oblíbené produkty do mobilního telefonu. Stačí se registrovat v mobilní aplikaci BVV Trade Fairs a oskenovat QR kód u prezentovaného exponátu. Návštěvníkům se pak všechny informace objeví v telefonu a nemusí tak po výstavišti chodit s objemnými katalogy.

Bezpečnost na prvním místě

Letošní konference URBIS SMART CITY FAIR se uskuteční za zvýšených hygienických opatření. Organizátoři budou celý prostor pravidelně dezinfikovat, velkou pozornost věnují místům s vysokou frekvencí dotyků, jako jsou kliky či madla. "Návštěvníci musí mít po celou dobu pobytu na výstavišti zakryté dýchací cesty. Doporučujeme jim využívat i dezinfekci, kterou jsme rozmístili po pavilonu. Prostor jsme navíc rozvrhli tak, aby nebyl problém dodržovat dvoumetrové rozestupy," vyjmenovala opatření mluvčí.

Příznivá cena vstupenky, exkurze zdarma

Veletrhy Brno chtěly ulehčit návštěvníkům starosti v nelehké době, proto se rozhodly nabídnout vstupenky za příznivější ceny. Základní dvoudenní EXPO lístek stojí pět set korun, studenti zaplatí polovinu. Lístek umožňující vstup na všechny workshopy vyjde zájemce na dva tisíce korun. Nejdražší je VIP lístek za pět tisíc korun, který nabízí majitelům také návštěvu zákulisí a osobní setkání s řečníky. "Exkurze, které se konají třetí den, jsou pak pro návštěvníky konference URBIS SMART CITY FAIR zdarma. Je ale potřeba se na ně registrovat na webu iBVV.cz nebo v mobilní aplikaci BVV Trade Fairs," uzavřela Valová.