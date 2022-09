Urán vyhrál horský dojezd 17. etapy, obhájce Roglič odstoupil

Aracena (Španělsko) - Kolumbijský cyklista Rigoberto Urán vyhrál po útoku v závěru horskou 17. etapu Vuelty. V čele průběžného pořadí zůstává Belgičan Remco Evenepoel, jenž si v posledním stoupání pohlídal Španěla Enrica Mase a dál před ním má náskok 2:01 minuty. Trojnásobný šampion Slovinec Primož Roglič, jenž byl dosud druhý, do dnešní etapy po těžkém pádu v úterním dojezdu nenastoupil.

Pětatřicetiletý Urán se v závěrečném stoupání na Monasteiro de Tentuída propracoval skupinkami uprchlíků až do čela. Ve spurtu do cíle měl po 162,3 kilometru více sil než druhý Francouz Quentin Pacher a domácí Jesus Herrada. Na Vueltě se radoval z prvenství poprvé a zkompletoval úspěchy na všech třech Grand Tours. Ve sbírce má i dva etapové vavříny z Gira d'Italia a jeden z Tour de France.

"Je to krása vyhrát na Vueltě. Snažil jsem se o to několik let, protože na Tour i na Giru už jsem zvítězil," radoval se v cíli Urán. "Bojoval jsem proti rychlým jezdcům, musel jsem si schovat trochu sil, abych mohl jet s takovými závodníky, jako je Marc Soler. Když bylo asi 300 metrů do cíle, řekl jsem si: Musíš vyrazit, je to teď, nebo nikdy. Tahle výhra je důkazem toho, že vždycky musíme věřit a bojovat," dodal.

Hlavní favorité na celkové umístění včetně Evenepoela dojeli do cíle s odstupem více než pěti minut za vítězem. Urán se dostal do elitní desítky průběžného pořadí na devátou příčku. Belgický lídr byl dnes klasifikován na 14. místě, hned za ním dojeli Mas a další Španěl Juan Ayuso, který je po odstoupení potlučeného obhájce Rogliče průběžně třetí. Na Evenepoela ztrácí 4:51 minuty.

"Když je vrchařský dojezd, můžete vždycky čekat útoky, od kohokoliv. Nebyl to vůbec snadný závěr, posledních pět kilometrů bylo hodně prudkých," konstatoval Evenepoel, jenž ale situaci v závěru bezpečně kontroloval.

Roglič upadl po útoku v závěrečném spurtu a v cíli silně krvácel z pravé nohy a ruky. Představitelé Jumbo-Visma poté pouze bez dalších podrobností uvedli, že lídr stáje potřeboval lékařské ošetření.

Roglič nakonec v úterní etapě dojel na 35. místě ve stejném čase jako vítězný Dán Mads Pedersen. V průběžném pořadí patřila dvaatřicetiletému Slovinci druhá příčka se ztrátou 1:26 minuty na vedoucího Remca Evenpoela z Belgie.

Ve čtvrtek peloton čeká 192 kilometrů dlouhá horská trasa z Trujilla do Alto de Piornal se třemi vrchařskými prémiemi. Vuelta vyvrcholí v neděli v Madridu.

Cyklistický závod Vuelta - 17. etapa (Aracena - Monasterio de Tentudía, 160 km): 1. Urán (Kol./EF Education-EasyPost) 3:42:28, 2. Pacher (Fr./Groupama-FDJ) stejný čas, 3. Herrada (Šp./Cofidis) -2, 4. Soler (Šp./SAE Emirates) -15, 5. Elissonde (Fr./Trek-Segafredo) -26, 6. Champoussin (Fr./AG2R-Citroën) -29, 7. De Marchi (It./Israel-Premier Tech) -46, 8. Jungels (Luc./AG2R-Citroën) -55, 9. Gesbert (Fr./Arkéa-Samsic) -1:09, 10. Craddock (USA/BikeExchange-Jayco) -1:30, ...57. Řepa (ČR/Kern Pharma) -10:19. Průběžné pořadí: 1. Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 65:14:05, 2. Mas (Šp./Movistar) -2:01, 3. Ayuso (Šp./SAE Emirates) -4:51, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -5:20, 5. López (Kol./Astana-Qazaqstan) -5:33, 6. Almeida (Portug./SAE Emirates) -6:51, 7. Arensman (Niz./DSM) -7:46, 8. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -9:11, 9. Urán -9:33, 10. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -11:40, ...67. Řepa -2:10:22.