Úřady vyplatily příspěvky na mzdy u 1800 žádostí firem

Praha - Úřady práce vyhověly do čtvrtka 1800 žádostí o příspěvky na mzdy z kurzarbeitového programu Antivirus a vyplatily firmám peníze. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Jakou sumu firmy od státu na výdělky zatím dostaly, neupřesnila. Údaje chce zveřejnit v pondělí.

Stát vyplácí firmám, na které dopadla omezení proti šíření koronaviru, dva druhy příspěvků. Žádosti je možné posílat od 6. března. Pokud jsou správně vyplněné, úřad práce podepíše dohodu o poskytnutí peněz. Podnik pak poté, co vyplatil pracovníkům mzdy a uhradil odvody, pošle úředníkům vyúčtování. Po překontrolování údajů a jejich zpracování mu pak stát proplatí stanovený podíl.

Podle Maláčové bylo ve čtvrtek 17.462 podepsaných dohod. Vyúčtování ministerstvo evidovalo 6487. U 1800 z nich vyplatilo peníze, shrnula čtvrteční údaje ministryně. Řekla, že dnes ve 14:00 bylo žádostí celkem 29.274. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu večer řekl, že úředníci do té doby vyhověli asi 11.000 žádostí za dvě miliardy korun. Ucelené údaje se resort chystá zveřejnit v pondělí. Aktuální čísla by pak poskytoval vždy po týdnu.

Kurzarbeitový program Antivirus pokrývá zatím období do konce dubna. Maláčová ČTK ve čtvrtek řekla, že se podpora prodlouží. Vláda v úterý zveřejnila termíny postupného otevírání jednotlivých provozů, poslední by měly podle plánu znovu začít fungovat 8. června.

Stát firmám poskytuje 80 procent náhrady mzdy v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do výše 39.000 korun. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky proplatí 60 procent výplaty, a to do částky 29.000 korun. Oba příspěvky označené písmeny A a B se počítají ze superhrubé mzdy. Přibýt by měla i podpora C pro podniky, které i za omezení fungují.