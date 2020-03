Úřady vybízejí k tomu, aby lidé nevyjížděli o víkendu na chaty

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes důrazně doporučilo lidem dodržovat o nadcházejícím víkendu zákaz volného pohybu a omezit návštěvy chat a chalup. Uvedlo to v tiskové zprávě. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na tiskové konferenci na ruzyňském letišti řekl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit. Pokud ano, měli by se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele, řekl. Podobně se vyjádřil i šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula.

Ministerstvo připomnělo, že nadcházející sobota a neděle bude prvním víkendem poté, co vláda s účinností do 24. března 06:00 zakázala volný pohyb lidí po celé zemi. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Ministerstvo dnes důrazně doporučilo vycházet jen v nejnutnějších případech.

Lidé by měli podle ministerstva omezit návštěvu rekreačních objektů, jako jsou chalupy a chaty. Resort také důrazně upozornil na to, že lidé s nařízenou karanténou nebo po kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na nemoc COVID-19 nesmějí opouštět bydliště. "Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím," uvedl resort.

Prymula apeloval na lidi, aby na chalupy a chaty odjížděli jen v případě, že to je nutné. "Pokud už se rozhodnou někam jet, tak aby dodržovali elementární pravidla a nestýkali se s místními. Nechceme zavléct onemocnění tam, kde není," řekl. Lidé v rekreačních objektech by se měli vyhnout kontaktu s místními obyvateli a nákupům v místních obchodech. Prymula také podotkl, že případné uzavírání obcí před rekreanty nemá oporu v zákoně.

Hamáček vyloučil možnost, že by bylo možné nějakým způsobem "obklíčit" Prahu, která je nákazou nejvíc postižená. "Spoléhám, že lidé jsou rozumní a zváží, jestli je nutné na chatu jezdit. Nařízení je jasné," uvedl. Vybídl lidi, kteří na chatu vyrazit musí, aby se izolovali ve skupině, s kterou na ni dorazí. "Aby nechodili někde po vesnici, to je strašně nebezpečné," varoval. Dodal, že chápe nervozitu na venkově. "Prosím všechny, aby uvažovali hlavou a nepřikládali pod kotel," řekl.

Hamáček po čtvrtečním jednání vlády uvedl, že policie bude v pátek sledovat, zda lidé dodržují omezení cestování. Blokády dálnic nebo silniční kontroly se ale podle něj nečekají.