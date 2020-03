Úřady práce začínají dostávat žádosti o mimořádnou dávku

Praha - Lidé, na které dopadla opatření proti šíření koronaviru, začínají podávat úřadům práce žádosti o mimořádnou dávku. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Na tuto pomoc od státu nemají podle zákonných pravidel žadatelé automaticky nárok. Je pro lidi v hmotné nouzi. Získat mohou nyní až 51.150 korun.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) před dvěma týdny oznámila, že stát může v odůvodněných případech vyplatit jednorázovou okamžitou pomoc těm, kteří se kvůli dopadům šíření koronavirové nákazy ocitli ve finanční tísni. Podle ředitele Ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martina Šimáčka by úřady práce měly lidem v akutní krizi pomoci rychle.

"Řada lidí se prozatím dotazuje na podmínky poskytnutí této dávky, někteří pak žádosti podávají," uvedla Beránková. Podle ní úřady případy vyhodnocují a žádosti vyřizují. Přesné údaje o počtech žadatelů budou mít začátkem dubna. Maláčová dnes v Senátu uvedla, že v úterý zažádalo o mimořádnou okamžitou pomoc 19 lidí. "V tuto chvíli čísla žádným způsobem nevybočují ze standardní situace. Ale uvědomujeme si, že na začátku měsíce dubna bude situace pravděpodobně jiná," řekla ministryně. Očekává v té době desítky tisíc žádostí o tuto dávku.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Poskytuje se ve výjimečných situacích v různých výších podle důvodu. Úřady ji vyplácejí třeba po haváriích, povodních a jiných událostech, jejichž následky lidé sami nezvládnou překonat. Maximálně je možné získat patnáctinásobek životního minima. Nyní je to tedy až 51.150 korun. Od dubna se životní minimum upravuje, zvedne se i případná dávka mimořádné pomoci. Nově by měla činit až 57.900 korun.

Beránková upozornila, že na mimořádnou dávku není automaticky nárok. "Je třeba zohlednit vždy konkrétní situaci žadatele s ohledem na jeho příjmy, výdaje, majetkové a sociální poměry. Úřad práce musí postupovat v souladu s platnou legislativou a dávku může poskytnout pouze v odůvodnitelných případech," uvedla mluvčí.

V hmotné nouzi je člověk, který nemá dostatek peněz, majetek a zázemí, aby si zajistil základní životní potřeby. Potřebný příjem si navíc nemůže vydělat prací. V hmotné nouzi podle webu úřadu práce naopak není třeba ten, kdo si zaměstnání nehledá, nabízené místo či rekvalifikaci odmítá, neodpracuje měsíčně aspoň 20 hodin či si schválně přivodil nemoc.

Podle Šimáčka by měl sociální systém ochránit i lidi, kteří podporu od státu dosud nepotřebovali. Vláda by do něj měla v případě potřeby dodat další peníze a pomoc v hmotné nouzi by měla být dostupnější. "Raketově bude přibývat lidí, kterým březnová nebo dubnová mzda nebudou stačit... Teď není čas na restrikce, ale na vstřícnost a pochopení k situaci žadatelů," míní šéf institutu. Za "systémovou závadu" označil to, že žadatel nemá mít žádný majetek či spoření na děti a uspěje jen ten, kdo je "oškubaný na kost".

Úřad práce dnes znovu vyzval klienty, aby s ním své záležitosti vyřizovali na dálku telefonicky, e-mailem či poštou. Osobně je možné do poboček přijít jen po předchozí telefonické domluvě.

Postup, jak se dá o mimořádnou pomoc žádat, zveřejnil úřad na svém webu. Žadatelé musí dodat potřebné formuláře, které je možné najít na stránkách úřadu i ministerstva práce. "Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu práce žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně písemné výzvy.