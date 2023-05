Úřady práce podle Jurečky evidují 9700 nevyřízených žádostí, je to zlepšení

Praha - Úřady práce v současnosti evidují 9700 žádostí o dávky, které nebyly vyřízeny v zákonné lhůtě. Z toho je zhruba 9050 takzvaných žádostí ve výzvě, u kterých klienti musí ještě doplnit některé chybějící informace. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize (ČT) to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Situace se podle něj lepší. Bývalá ministryně Jana Maláčová (ČSSD) však považuje za největší problém na úřadech špatnou personální situaci a nízké tabulkové platy. Ty se podle Jurečky letos zvedat nebudou, ministerstvo ale podle něj zvýší odměny a bude převádět několik set zaměstnanců na lepší tabulková místa.

Úřady práce čelily od loňska náporu. Sklízejí kritiku za zpožďování vyřizování a vyplácení dávek. Ministr kvůli tomu v únoru odvolal tehdejšího generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona.

"Ta situace se za březen a duben opravdu výrazně zlepšila," uvedl ministr. Například v loňském roce byla vyřizovací lhůta v Praze 100 dnů, nyní je průměrná doba v hlavním městě 29 dnů. Ministerstvo podle něj rozložilo pražské žádosti mezi ostatní regiony, Na některých pracovištích v ČR je pak průměrná lhůta deset nebo 15 dní. Podrobnější údaje chce ministr zveřejnit na tiskové konferenci v pondělí.

Podle Maláčové ale situace na úřadech dobrá není a ministerstvo se zaměřuje pouze na řešení dílčích problémů. Jurečku dnes kritizovala zejména za to, že nepokračoval ve zvyšování platů pracovníkům, kteří pracují za přepážkami. Instituci je podle ní nutné také personálně posílit. "Pane ministře, apeluji na to, zvedněte tabulkové platy tak, aby u vás ti lidé chtěli pracovat. A posilte tu kapacitu tak, aby svou agendu zvládali," řekla. Zaměstnanci úřadů jsou podle ní unavení, přetížení a demotivovaní.

Tabulkové platy však ministerstvo zvyšovat tento rok neplánuje. "V letošním roce výrazně, ale opravdu výrazně posilujeme složku těch odměn, ať už těch řádných nebo těch přímo vázaných na výkon," uvedl Jurečka. Podle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránkové (SPD) však potřebují pracovníci pro získání příplatku za výkon vyřídit 100 procent přijatých žádostí, což kvůli nutnému doplňování informací není možné. Odměny považuje za demotivující.

Přetíženosti úřadů má pomoci podle Jurečky plánované zjednodušení procesu žádostí a digitalizace. Jurečka zopakoval, že chce také rychleji digitalizovat systém dávek. Všechny dávky chce mít do konce roku v digitální podobě, aby lidé vůbec nemuseli na úřady práce chodit. Například žádost o rodičovské příspěvky nyní podle něj podává 34 procent lidí on-line, v hlavním městě dokonce 72 procent. "U příspěvku na bydlení je to celkově 19 procent za celou republiku on-line a v Praze je to 57 procent," dodal ministr.

Digitalizace podle Jurečky umožňuje nabrat pracovníky místo v Praze, kde se to nedaří, v regionech s vyšší nezaměstnaností.