Úřady dostaly přes 15.000 žádostí o kurzarbeit

Praha - Úřady práce dostaly zatím přes 15.000 žádostí o kurzarbeit. Přijaly asi třetinu z nich. Zbytek nebyl správně vyplněný. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková. Kurzarbeitový program Antivirus, ze kterého mohou firmy získat dva druhy příspěvků na mzdy, spustilo ministerstvo v pondělí v poledne. Hospodářská komora, svaz obchodu a asociace hotelů si dnes stěžovaly na nejasné požadavky. Žádají od resortu jasný výklad.

Žádost mohou firmy podávat jen elektronicky přes aplikaci na resortním portálu. Úředníci formulář po obdržení kontrolují. Když obsahuje neúplné či nesprávné údaje, stornuje se. "Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné ji opravit nebo doplnit," uvedlo tiskové oddělení ministerstva.

Podle něj úřady všechny firmy, které neposkytly úplné údaje, kontaktují. Ve formulářích žadatelé nejčastěji nevyplní číslo účtu, nesprávně vypíšou IČO, odešlou pracovní verzi místo finální, nedodají všechny požadované podklady současně, přejmenovávají vygenerované dokumenty či nepřikládají doklad o účtu, uvedlo tiskové oddělení.

Šéfové komory, svazu obchodu a asociace hotelů dnes řekli, že pokud odpadá 70 procent žádostí, není chyba jen na straně zaměstnavatelů. "Je tam celá řada otazníků. Povinnou přílohou je doklad o vedení účtu zaměstnavatele. Co to je? Je to smlouva o založení účtu? Je to poslední výpis z účtu? To je přesně ten příklad, který to činí nejasným. To je ten důvod, proč je celá řada žádostí - někdy i bez uvedení důvodu - vyřazena," popsal Dlouhý. Vysoká chybovost podle něj odráží spíš to, že systém nemusí být úplně dobře připravený.

Tiskové oddělení ministerstva dnes uvedlo, že se má předkládat doklad o zřízení účtu. Úřady tak ověří, že konto patří příjemci příspěvku.

Z formuláře žádosti se rovnou generuje dohoda o poskytnutí peněz od státu. Úřad ji bere jako podepsanou od žadatele, sám ji pak podepíše a pošle firmě. Podle Dlouhého text nebyl ještě ve středu veřejně přístupný. "Zaměstnavatel musí dohodu ex post přijmout, aniž by si ji mohl předem přečíst," podotkl šéf komory.

Příspěvky na mzdy z programu Antivirus mají snížit náklady zaměstnavatelů a bránit propouštění. Stát uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů do částky 39.000 korun. Proplatí 60 procent výplaty ve firmách, které omezily výrobu či služby kvůli výpadku pracovníků, surovin a dalších vstupů či kvůli poklesu poptávky, a to do 29.000 korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy. Poskytovat se zatím mají za období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna.

Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka chybí také výklad, o jaký příspěvek mají provozovatelé žádat, pokud po uzavření zachovali částečný provoz. Stárek podotkl, že oživení cestovního ruchu a hotelů bude trvat déle a podpora by neměla skončit s koncem nouzového stavu. Zástupcům zaměstnavatelů chybí v programu Antivirus příspěvky pro nepřetržité provozy. Vláda se na podpoře zatím nedohodla.