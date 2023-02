Úřadům práce chybí podle jejich šéfa 232 pracovníků pro vyřizování dávek

Praha - Úřadům práce chybí 232 pracovníků, kteří by vyřizovali dávky. Nejvíc těchto neobsazených míst je v Praze, a to osm desítek. Na společném jednání sociálních výborů Sněmovny a Senátu to řekl generální ředitel úřadu práce Viktor Najmon. Úřady čelí náporu žadatelů a kritice za zpožďování dávek. Stav dnes kritizoval i ombudsman Stanislav Křeček. Podle něj jediným řešením k získání chybějícího personálu je zvýšení výdělků. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že i pro letošek počítá s mimořádnými odměnami pro úřady práce a ministerstvo chystá také úpravu platových tabulek. Ministr kritizoval šéfa úřadu za neřešení situace.

V úřadu práce je zhruba 11.500 míst. Podle Najmona je neobsazených postů v republice celkem 381. Na vyřizování dávek schází 232 lidí, z toho 80 v Praze. V agendě zaměstnanosti je dalších 87 volných postů. Výběrových řízení nyní úřad pořádá 78, upřesnil generální ředitel. Podle něj úřad konkurzy zrychlil. V metropoli nabízí příplatek hned při nástupu. V republice se přijalo 47 pracovníků na dohodu. Pracovníci se mezi pobočkami přerozdělují, digitální žádosti zpracovávají pracoviště v Libereckém a Ústeckém kraji. Zaměstnancům má ulevit také call centrum, které místo nich bude odpovídat na dotazy.

Ombudsman členům výborů řekl, že se ochránce práv běžně úřady práce nezabývá. "Vedl nás k tomu extrémní nárůst počtu stížností klientů i samotných úřadů na situaci, do které se dostávají a na kterou se nereaguje. Dochází k prodlevám, které občany přímo ohrožují," uvedl Křeček. Zmínil půlroční i delší zpoždění výplaty podpory od státu. Jako řešení problému s neobsazenými místy vidí nárůst výdělků. "To je jediná možnost, že zvýšíme příjmy lidí," řekl ombudsman.

Pracovníci úřadů práce dostali mimořádné odměny už loni. Podle ombudsmanovy kanceláře průměrná částka za minulý rok dosáhla 39.100 korun. Generální ředitel řekl, že se tak průměrný výdělek zvedl ze 30.200 na 35.000 korun hrubého. Poukázal na to, že s těmito částkami není možné konkurovat mzdám ve firmách, a to zvlášť v Praze.

Jurečka řekl, že s mimořádnými odměnami počítá i pro letošek. Slíbil na ně "minimálně stejný objem" peněz. Ministerstvo připravuje také nové nastavení platové tabulky a tarifů, aby se výdělky v úřadu práce zvedly. Od ledna se zvýšil rizikový příplatek, podotkl ministr.

Jurečka kritizoval generálního ředitele za neřešení situace. "Od srpna jsem dal prostor, aby se udělaly změny, pokud úřad práce potřebuje... řekl jsem, že jsem připraven je realizovat. Ale i úřad práce musí říct, že je připraven je realizovat. Není to prostě dobře fungující úřad," uvedl Jurečka.

Opoziční poslanci se naopak Najmona zastávali. Kritizovali vedení ministerstva. Zmiňovali stav digitalizace či odměňování. Koaliční zákonodárci se za vedení resortu postavili, podle nich musí personální otázky a chod úřadu řešit generální ředitel. Šéf sněmovního výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) to označil za slovní přestřelku, vyzýval ke spolupráci.