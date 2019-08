Úřad práce zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červenec

Praha - Úřad práce ČR dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti v Česku za červenec. V červnu činila stejně jako v květnu 2,6 procenta, v předchozích čtyřech měsících nezaměstnanost trvale klesala. V letošním roce zaznamenal pracovní úřad nárůst nezaměstnanosti pouze v lednu, kdy meziměsíčně stoupla na 3,3 procenta.

Analytici odhadli, že nezaměstnanost v červenci mírně vzrostla na 2,7 procenta a odrazila se tak ode dna. Nejde ale podle nich o dramatickou změnu, jen o sezonní výkyv díky příchodu absolventů na trh práce.

"Nezaměstnanost nacházející se v poslední době na minimu by se měla v červenci odrazit ode dna. Příchod nových absolventů na trh práce by měl stejně jako každý rok způsobit sezonní nárůst nezaměstnanosti o jednu desetinu na 2,7 procenta," řekla ČTK analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková. Na trh práce to však podle ní potřebnou úlevu nepřinese. Počet pracovních míst bude i nadále výrazně převyšovat počet uchazečů, dodala.