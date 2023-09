Úřad práce zveřejní srpnovou nezaměstnanost, analytici čekají mírný růst

Praha - Úřad práce dnes zveřejní informace o vývoji nezaměstnanosti v srpnu. V červenci dosáhla 3,5 procenta, když proti červnu vzrostla o 0,1 procentního bodu. Bylo to první zvýšení po čtyřech měsících poklesu. Analytici předpokládají, že v srpnu se nezaměstnanost opět mírně zvýšila a činila 3,6 procenta. Dramatické změny nezaměstnanosti v nadcházejících měsících neočekávají.

"Míra nezaměstnanosti zůstává stále velmi nízká. Vzhledem k negativním datům z poslední doby by se ale měla pozvolna zvyšovat. Celkově nicméně nepůjde o nic dramatického, když poptávka po práci zůstává stále vysoká, a to by se v příštích měsících výrazněji změnit nemělo," uvedli analytici České spořitelny. "Spíše než výrazné zhoršení na trhu práce tento očekávaný vývoj vnímáme jako návrat k rovnováze, když současnou hladinu míry nezaměstnanosti stále vzhledem k jejímu proinflačnímu působení vnímáme jako dlouhodobě až příliš nízkou," doplnili.

Podle analytiků Raiffeisenbank bude srpnový růst nezaměstnanosti znamenat na delší dobu poslední zvýšení. "Na podzim se podíl nezaměstnaných bude pohybovat poblíž úrovně 3,5 procenta, k opětovnému zvýšení blíže ke čtyřem procentům pak dojde až s příchodem zimy," uvedli.

Na konci července bylo bez práce 258.933 lidí, zhruba o 9000 víc než v červnu. Volných pracovních míst asi tisíc ubylo, zaměstnavatelé jich nabízeli 285.627. Nejvyšší nezaměstnanost byla v červenci v Ústeckém kraji s podílem lidí bez práce 5,4 procenta, v jiných krajích nezaměstnanost pětiprocentní hranici nepřekročila. Nejnižší nezaměstnanost byla v Jihočeském kraji s 2,6 procenta.