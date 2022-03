Uprchlíky ubytoval i zámek Bečov, pro děti připravil zábavní program

Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku se zapojil do pomoci uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny. Přes dvacet jich ubytoval přímo v areálu a pro ukrajinské děti připravil 16. března 2022 zábavní program.

Bečov nad Teplou (Karlovarsko) - Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku se zapojil do pomoci uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny. Přes dvacet jich ubytoval přímo v areálu a na dnešek připravil i program pro děti uprchlíků. Vedení státní památky se snaží najít i cesty pro pracovní uplatnění uprchlíků z Ukrajiny, řekl dnes ČTK kastelán Státního hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský.

"Zvládli jsme ubytovat přes krajské koordinační centrum a občanské iniciativy 22 osob, převážně maminek s dětmi. Národní památkový ústav (NPÚ) se ihned po vypuknutí války a humanitární krize přihlásil k solidaritě, připojil se výzvou k vyvěšení ukrajinských vlajek a sestavil operativní přehled možných kapacit ubytování na hradech a zámcích. V tomto seznamu nabídnuté pomoci hned od počátku figuroval iniciativně i hrad Bečov. Prozatímně jsme dle instrukcí NPÚ uzavřeli dvojjazyčnou smlouvu o krátkodobém bezúplatném ubytování, v našem konkrétním případě na jeden měsíc," uvedl Wizovský.

Přístřeší našli uprchlíci před válkou v hradním Herberku, který za normálních okolností slouží jako ubytovací zázemí pro edukační programy. Složitější to bylo s ubytovnou pro průvodce. "Tu jsme oproti původnímu plánu obsadili spontánně v noci ze soboty na neděli, když přes občanskou iniciativu Natálie Kadlecové Kovalové původem z Ukrajiny dorazili nočním vlakem tři maminky s nejmenšími dětmi. Tato situace má však řešení v tom, že budeme letos primárně přijímat pouze místní průvodce a průvodce s vlastním ubytováním," řekl kastelán.

Ukrajinské ženy také nabídly svou práci. Podle Wizovského ženy měly na Ukrajině rozličná zaměstnání, od učitelky klavíru, květinářky, laborantky, právničky či choreografky. Kvůli počáteční jazykové bariéře ale na zámku mohou pomoci hlavně s předsezonními pracemi v hradním parku či zámeckých zahradách. "Například tři mladé maminky, Anna, Natalie a Nastya, plánují vytvoření svépomocné 'miniškolky' tak, aby se jedna nebo dvě z nich mohly u nás zapojit do práce. Na pořadu dne je i to, že by se posléze za určitých okolností mohly stát i kustodkami v nové expozici relikviáře sv. Maura," uvedl Wizovský.

Do nedávno obnoveného Pluhovského paláce na hradě Bečov je na dnešní večer svoláno koordinační setkání všech ukrajinských uprchlíků, kteří se právě nacházejí v katastru Bečova nad Teplou. Podle informací ministerstva vnitra bylo zatím zaregistrováno v Bečově nad Teplou 33 uprchlíků. Jednání má za cíl připravit střednědobou a případně i dlouhodobější strategii vzájemné spolupráce, pobytu, vzdělávání a zapojení se do veřejného života města. Pro děti běženců připravilo hradní Edukační centrum ve spolupráci s dobrovolnicí Jitkou Pražákovou výtvarný program, který má za úkol, zejména ty nejmenší děti zabavit a rozptýlit během jednání dospělých. "Velkou výhodou pro nás i běžence z Ukrajiny je místní občanka Natálie Kadlecová Kovalová, která nezištně pomáhá s tlumočením a spolu s ostatními dobrovolníky i s administrací a organizací všeho, co je třeba," konstatoval Wizovský.

Bečov podle něj nabízí lidem, kteří utekli před útokem ruských vojsk, nebývalé bezpečí. "Hrad Bečov je díky pokladům, který střeží ve svých útrobách, jedním z nejbezpečnějších míst v Česku. Prakticky okamžitě po vypuknutí krize na hradní a zámecké věži zavlály ukrajinské vlajky a prapory. Pravda, měli jsme při shánění ukrajinských zástav jistou výhodu v zásobě příslušných barevných látek, neboť rodové barvy Questenberků (zakladatelů barokního zámku), kterými tradičně zdobíme areál při slavnostních příležitostech, se přesně shodují s národními barvami Ukrajiny. Myslím si, že Bečov nad Teplou bude mít díky své sudetské historii, několikanásobného vysídlení a poválečného zřízení vojenského prostoru Prameny více než pochopení pro uprchlíky z Ukrajiny," uvedl Wizovský.

Rychlá pomoc by ale nebyla možná bez spolupráce s lidmi, dobrovolníky i profesionály. "Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili v jakékoliv fázi pomoci, všem, kteří reagovali na informace zveřejňované na našich sociálních sítích, a v neposlední řadě velmi oceňujeme profesionální i dobrovolné hasiče a perfektně fungující Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině," dodal kastelán hradu a zámku Bečov.