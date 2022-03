Uprchlíci z Ukrajiny nyní preferují manuální práce a brigády

Praha - Uprchlíci z Ukrajiny se do českého pracovního trhu zapojují postupně, zatím dávají přednost manuálním pracím a brigádám. Vzhledem k tomu, že převažují ženy, dá se očekávat, že využijí nejčastěji nabídek práce ve výrobě, obchodu nebo zdravotnictví. Vyplývá to z odpovědí zástupců personálních agentur na dotazy ČTK. Největší překážkou je podle nich nyní nedostatek ubytovacích kapacit v dojezdové vzdálenosti od zaměstnavatelů.

"Ukrajinští zájemci preferují manuální práce a brigády, i když mají vysokou kvalifikaci. Svůj pobyt v ČR totiž považují za dočasný. Očekáváme, že v příštích týdnech budou přibývat i pozice v gastronomii, službách, administrativě nebo IT," řekl ČTK manažer marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Mezi uprchlíky převažují ženy s dětmi, takže klíčové je podle něj nyní najít ubytovací kapacity a školy nebo hlídání pro děti. Poptávka firem je poměrně veliká, ale je rozprostřená po celé ČR, zatímco uprchlíci se koncentrují ve velkých městech, dodal.

"Na pracovní trh ukrajinští uprchlíci již vstupují, především na manuální profese, kde bývá proces náboru rychlejší," doplnil ředitel Hays pro ČR Sándor Bodnár. U kvalifikovaných profesí předpokládá, že uplatnění mohou najít v IT, dále v centrech sdílených služeb, v pohostinství či hotelnictví, zákaznickém servisu, se znalostí češtiny také ve školství nebo ve zdravotnictví. Plánovaná změna v legislativě, ke které by mohlo dojít již příští týden, navíc zaměstnávání lidí z Ukrajiny dále zrychlí a zjednoduší, podotkl.

"Tradičně Ukrajinci nacházeli nejčastěji uplatnění ve výrobě, logistice a ve stavebnictví, nejčastěji na méně kvalifikovaných pozicích, po kterých v ČR poptávka firem dlouhodobě výrazně převyšuje nabídku," upozornila marketingová ředitelka Grafton Recruitment Jitka Součková. Jde podle ní zejména o svářeče, zámečníky, lakýrníky, elektromontéry nebo CNC seřizovače. Nyní mohou uprchlíci z Ukrajiny najít uplatnění rovněž zejména ve výrobě či logistice, nejčastěji jde o méně kvalifikovanou práci, kde není nutná znalost češtiny.

Uprchlíci s dobrou znalostí angličtiny se mohou uplatnit i v dalších oborech, míní předseda asociace ABSL Jonathan Appleton. Obor podnikových služeb letos podle něj plánuje nabrat až 15.000 nových zaměstnanců s různými jazykovými kombinacemi. Nejčastěji půjde o experty na IT, na datovou a prediktivní analytiku, na výzkum a vývoj, ale i na finance či HR. Výhodou je to, že obor umožňuje i práci z domova. To je výhodou i proto, že většina uprchlíků jsou ženy s dětmi a o ty zatím není komplexně postaráno, poznamenal.

Zaměstnavatelé nabízejí podle šetření Hospodářské komory ČR pracovní příležitosti pro ženy hlavně ve skladování, stravování a ve službách. Zastoupit muže ale mohou i v lehčích kvalifikovaných pozicích ve stavebnictví. "Nepředpokládáme, že by ženy mohly ve fyzicky náročných profesích nahradit muže, kteří odcestovali na základě povolovacích příkazů na Ukrajinu. Nicméně vzhledem k jiné tradici a zvyklostem je ve východní Evropě běžnější než v ČR, že ženy pracují i jako řemeslnice a vykonávají lehčí kvalifikované práce ve stavebnictví," uvedl viceprezident komory Roman Pommer.