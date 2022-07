Uprchlíci se přestěhovali ze stanového městečka v Malešicích do Troje

Praha - Pražský magistrát odpoledne převezl autobusy dopravního podniku (DPP) několik desítek ukrajinských uprchlíků ze stanového městečka v Malešicích do druhého městečka v Troji. Hasiči přepravili rovněž větší část vybavení. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Dnes dopoledne bylo v obou městečkách dohromady 64 uprchlíků. Magistrát se rozhodl sestěhovat stany do Troje kvůli nízkému počtu uprchlíků, kteří je využívají. První městečko se 150 lůžky bylo otevřeno v květnu v Troji. Stanovými městečky dosud prošlo přes 2400 lidí.

Do Troje byli převezeni všichni uprchlíci z Malešic. Na místě tam zůstanou pouze stany, které budou na několik týdnů zakonzervovány, kdyby byly opět potřeba, řekl Provazník. Dopoledne byly převezeny kontejnerové buňky a část dalšího zázemí a do Troje se stěhuje také objemnější vybavení. "Od zítra (středy) již bude fungovat pouze městečko v Troji," uvedl Provazník.

Kapacita sloučeného areálu bude 250 lůžek, provoz bude zajišťovat zhruba 30 lidí. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ČTK v pondělí sdělil, že stanové městečko v Malešicích magistrát zavře a zůstane zakonzervováno zhruba měsíc. V případě potřeby bude moci být jeho provoz obnoven.

Jedno ze stanových městeček dosud sloužilo jako čekárna pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech a druhé poskytovalo nouzové přístřeší pro příchozí uprchlíky, kteří neměli kam jít. V pondělí bylo v Malešicích 71 lidí a v Troji devět.

První stanové městečko s kapacitou 150 lůžek otevřel magistrát v Troji v sobotu 14. května. První víkend tam našlo azyl 142 lidí. Na přelomu května a června potom začalo fungovat stanové městečko se stejnou kapacitou v Malešicích.

Praha 11. července po necelém měsíci znovu otevřela asistenční centrum ve Vysočanech, které dříve uzavřela kvůli vyčerpání ubytovacích kapacit. Centrum nyní funguje a poskytuje Ukrajincům všechny služby až na zajištění ubytování s výjimkou nouzového přespání ve stanových městečkách a zprostředkování státních lůžek Správy uprchlických zařízení. Od počátku konfliktu na Ukrajině získalo podle dat ministerstva vnitra v ČR dočasné vízum 400.000 uprchlíků, z toho 91.000 v Praze.