Uprchlí psi roztrhali na Plzeňsku 27 ovcí za desítky tisíc korun

Plzeň - Téměř tři desítky ovcí o víkendu roztrhala smečka tří psů, kteří utekli majiteli z okolí Starého Plzence na jižním Plzeňsku. Dvěma poškozeným farmářům z nedalekých Chválenic a Šťáhlav vznikla škoda předběžně odhadnutá na víc než 70.000 korun. Případem se zabývá policie, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Psi nejprve v sobotu ráno vnikli do ohrady s ovcemi ve Chválenicích, kde zardousili a roztrhali 17 zvířat. "Jeden z nich se po takovém masakru unavil a na místě usnul. Ten byl následně odchycen a zajištěn. Další dva psi zřejmě ještě neměli dost a běželi dále do nedaleké obce Šťáhlavy, kde si jen o půl hodiny později opět vyhledali stádo ovcí v uzavřené ohradě, do které vnikli, a deset kusů zardousili a roztrhali," popsala mluvčí.

Všichni psi byli odchyceni a umístěni do útulku v Borovně. Policisté poté zjistili, že útok mají na svědomí tři čipované feny kříženců, které majiteli utekly z okolí Starého Plzence.