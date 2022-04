Upozornění: váš názor se stále počítá!

Podělte se o své názory na EU a diskutujte s ostatními prostřednictvím digitální platformy. Všechny podněty budou stále brány v potaz, třebaže první vlna vyhodnocování už vyústila v doporučení ke čtyřem tematickým panelům.

Fotogalerie

Platforma, která byla spuštěna 19. dubna, je centrálním prvkem Konference o budoucnosti Evropy. Díky tomu, že je ve vícejazyčném formátu, umožní zapojit se co největšímu množství lidí, kteří budou moci navrhnout, jaké změny je třeba v EU provést. Evropané uvidí, s jakými nápady přichází ostatní, a budou mít možnost jejich myšlenky okomentovat či podpořit. Instituce EU se zavázaly naslouchat tomu, co lidé požadují, a řídit se přijatými doporučeními. Očekává se, že ke konkrétním závěrům konference dospěje na jaře 2022.

Jak se můžete zúčastnit?

Vyberte si téma, které vás zajímá – od změny klimatu po digitální záležitosti nebo demokracii EU. Pokud nevidíte kategorii se svým tématem, podělte se o svůj názor v kategorii Jiné nápady. Jakmile jste v konkrétní kategorii, můžete si přečíst úvodní informace a prozkoumat některé užitečné odkazy. Na kartě Nápady můžete sdílet svůj pohled na věc a najít nápady ostatních. Můžete se zapojit do diskuse, a to tím, že napíšete komentář nebo budete hlasovat pro nápad, který se vám líbí, aby jej našlo více lidí. Svůj komentář můžete odeslat v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Všechny komentáře lze automaticky přeložit do kteréhokoli z ostatních jazyků. Na kartě Akce si můžete prohlédnout události organizované online nebo ve vašem okolí, zaregistrovat se na akci nebo dokonce připravit vlastní. Platforma plně respektuje pravidla ochrany osobních údajů uživatelů a jejich soukromí.

Zaslané názory, stanoviska a debaty budou základem pro diskuse s občany. Ty se uskuteční po celé EU na regionální, národní i evropské úrovni. Tyto panely mají za cíl zahrnout lidi z různých prostředí, aby mohly reprezentovat celou populaci EU.

Přehled hotových doporučení

Závěry jednotlivých panelů byly poté představeny na plenárních zasedáních konference, na nichž se sešli občané a zástupci institucí EU a národních parlamentů. Doporučení, která dosud z těchto rokování vzešla, jsou k dispozici zde:

- Evropský panel občanů č. 1: "Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“: zde

- Evropský panel občanů č. 2: "Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“: zde

- Evropský panel občanů č. 3: "Změna klimatu a životní prostředí / Zdraví“: zde

- Evropský panel občanů č. 4: "EU ve světě / migrace“: zde

Zpráva shrnující příspěvky, zapsané po 20. únoru 2022 bude připravena po 9. květnu. V tento den se má ve Štrasburku u příležitosti Dne Evropy sejít slavnostní shromáždění Konference o budoucnosti Evropy za přítomnosti úřadujícího francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jehož země předsedá Radě EU.