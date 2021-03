ÚOHS asi nezíská možnost kontrolovat mobilní telefony podnikatelů

Praha - Sněmovna asi neumožní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) získávat údaje z telefonů podnikatelů, které prověřuje. Vláda tuto změnu chtěla prosadit se zavedením evropského kodexu pro telekomunikace. Proti se už v dnešním úvodním kole projednávání postavili poslanci opozice i vládní koalice. Návrh nyní posoudí sněmovní hospodářský výbor.

Novela o elektronických komunikacích by podle vládní předlohy měla umožnit antimonopolnímu úřadu kontrolovat provozní a lokalizační údaje z mobilních telefonů podnikatelů, které prošetřuje, uvedl poslanec ODS Vojtěch Munzar. Podle něj by tato pravomoc měla zůstat orgánům činným v trestním řízení.

Poslanec se také postavil proti navrhované možnosti pracovníků Českého telekomunikačního úřadu vstupovat na cizí pozemek bez dovolení kvůli zjišťování příčin narušení signálu. Podle Munzara by to bylo nabourávání ochrany soukromého vlastnictví. Poslanec ANO Patrik Nacher uvedl, že poslanci napříč politickým spektrem se dohodli na tom, že napadané pasáže ze zákona odstraní.

Evropský kodex pro elektronické komunikace má mimo jiné umožnit určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G nebo zajištění jednotného trhu a rovných podmínek na něm. Novela podle ministra přinese větší ochranu spotřebitelů, lepší koordinaci správy rádiového spektra, kvalitnější tísňovou komunikaci přes SMS nebo zavedení systému výstrahy.

Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce, tedy rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které jsou sloučeny do jediné. Každá ze směrnic obsahuje ustanovení použitelná na provozovatele sítí a poskytovatele služeb.

Novela obsahuje posílená pravidla týkající se spotřebitelů, která mají usnadnit změnu poskytovatele služeb a nabídnout lepší ochranu například lidem, kteří si předplácejí balíček služeb. Zároveň by měla stimulovat investice do vysokorychlostních sítí, například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů s ohledem na podmínky investování do infrastruktury, která je závislá na využívání rádiového spektra.