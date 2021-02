Únor bude teplotně průměrný, nejchladnější má být třetí týden

Praha - Únor bude teplotně i srážkově průměrný. V příštím týdnu budou teploty hodně kolísat, oteplí se zejména v jeho prostředku. Nejchladnější by v únoru měl být týden od 15. února. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V nadcházejícím týdnu bude do Česka proudit od západu teplejší a vlhký vzduch. Na jeho začátku budou minimální noční teploty kolem minus sedmi stupňů Celsia, ale uprostřed týdne přechodně až plus čtyři stupně. Maximální denní teploty budou kolem plus jednoho stupně, uprostřed týdne až kolem plus osmi stupňů.

"Relativně nejchladnějším týdnem by měl být týden od 15. do 21. února s průměrem nejnižších nočních teplot kolem minus čtyř stupňů a průměrem nejvyšších denních teplot kolem plus dvou stupňů," uvedli meteorologové.

Dlouhodobá průměrná únorová teplota je v Česku minus 0,7 stupně Celsia. Nejchladnější únor byl v roce 1956, kdy průměr teplot klesl na minus 12,6 stupně. Naopak v roce 2002 vystoupal na plus čtyři stupně Celsia, což je dosavadní maximum.

"Období jako celek bude pravděpodobně srážkově průměrné, v prvním týdnu až nadprůměrné s úhrnem kolem 12 milimetrů, v ostatních týdnech až slabě podprůměrné s úhrny čtyři až osm milimetrů," dodal ČHMÚ.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.