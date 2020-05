Unipetrol ve čtvrtletí meziročně navýšil ztrátu, klesly i tržby

Praha - Petrochemický holding Unipetrol v prvním čtvrtletí letošního roku navýšil meziročně ztrátu na 2,2 miliardy korun, když za stejné období loni vykázal ztrátu 65 milionů korun. Tržby za letošní první tři měsíce klesly proti loňskému prvnímu čtvrtletí o zhruba 17 procent na 24 miliard korun. Firma naopak navýšila svůj tržní podíl z prodeje pohonných hmot v ČR na téměř čtvrtinu. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou dnes Unipetrol poskytl ČTK.

Hospodářské výsledky byly podle společnosti nepříznivě ovlivněny přetrvávajícím zhoršeným stavem makroekonomického prostředí, situací okolo pandemie nemoci covid-19, náklady na snižování emisí a nízkými maržemi v rafinérské i petrochemické části.

"První čtvrtletí letošního roku jsme začali velmi dobře, v jeho druhé půli se na národní i nadnárodní úrovni začala již naplno projevovat situace způsobená šířením koronaviru. Vytvořili jsme opravnou položku ve výši 3,16 miliardy korun k zásobám ropy a produktů, což mělo velký účetní vliv na podobu čtvrtletních výsledků," řekl generální ředitel Unipetrolu Tomas Wiatrak.

V prvním čtvrtletí Unipetrol investoval 1,84 miliardy korun. Firma uvedla, že peníze směřovala především do průběžné modernizace svých výrobních technologií, do stavby nové plynové kotelny etylenové jednotky v Litvínově a do finalizace stavby polyetylenové jednotky PE3 tamtéž. Investice proudily také do přípravy plánované odstávky litvínovského závodu.

Objem zpracované ropy společností činil ve čtvrtletí 1,64 milionu tun, prodejní objemy rafinérských produktů dosáhly 1,36 milionu tun a petrochemických produktů 0,39 milionu tun.

Pokračovaly také investice do modernizace a rozvoje sítě čerpacích stanic v Česku a na Slovensku. Největší tuzemská síť Benzina nyní po otevření dvou nových pump v Karviné a Přerově zahrnuje 418 čerpacích stanic a podíl značky na trhu se ke konci ledna zvýšil na 24,9 procenta. Od loňského vstupu na Slovensko tam Benzina otevřela deset čerpacích stanic včetně dvou samoobslužných.

Skupina Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů - zejména plastů a hnojiv. Zaměstnává téměř 5000 lidí. Do září 2018 se akcie společnosti obchodovaly na pražské burze. Od roku 2005 je Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od předloňska jediným vlastníkem firmy.