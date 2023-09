Union Berlín s Králem vyzve na úvod fotbalové Ligy mistrů Real Madrid

Praha - Fotbalisté Unionu Berlín se záložníkem Alexem Králem vstoupí ve středu do úvodního kola Ligy mistrů na hřišti historicky nejúspěšnějšího týmu soutěže Realu Madrid. Benfica Lisabon, v jejímž kádru je aktuálně zraněný David Jurásek, vyzve Salcburk. Bayern Mnichov se ve šlágru utká doma s Manchesterem United.

Pětadvacetiletý Král může v hlavní fázi LM debutovat, dosud nastoupil pouze v kvalifikaci. Defenzivní záložník je stálým členem základní sestavy Unionu. Celek z německé metropole, který hraje v bundeslize teprve pátou sezonu, startuje v soutěži premiérově. Naproti tomu "Bílý balet" Champions League a jejího předchůdce Pohár mistrů evropských zemí už čtrnáctkrát ovládl.

Ve skupině C se utkají i Braga s italským mistrem Neapolí. Roli náhradního brankáře v portugalském mužstvu plní reprezentant do 21 let Lukáš Horníček. Braga je v LM po 11 letech. "Chceme být konkurenceschopní. Neapol v minulé sezoně dominovala italské lize. Je to spící obr," citoval web UEFA trenéra Bragy Artura Jorgeho.

Třiadvacetiletý Jurásek kvůli poraněnému kotníku schází Benfice už měsíc. V lisabonském týmu působí i další bývalí hráči pražské Slavie obránce Alexander Bah a útočník Petar Musa.

Ve skupině D na sebe narazí také San Sebastian a Inter Milán, jenž v červnovém finále soutěže podlehl Manchesteru City. "V uplynulém ročníku jsme prožili úžasnou jízdu a skoro se nám splnil sen. Chceme, aby se nám opět dařilo. Jsme Inter a budeme snít i nadále," uvedl kouč Simone Inzaghi, jehož svěřenci se před rokem ve skupině dvakrát střetli s Plzní. "Nerazzurri" v šesté sezoně po sobě vyzvou v hlavní fázi LM některý ze španělských celků.

Bayern a Manchester United půjdou do vzájemného souboje v odlišném rozpoložení. Vítěz posledních 11 ročníků německé ligy v úvodních čtyřech kolech bundesligy nenašel přemožitele, zatímco "Rudí ďáblové" prohráli tři z posledních čtyř ligových duelů.

Zápas bude pikantní pro domácího útočníka Harryho Kanea. Kapitán anglické reprezentace se po letním přestupu z Tottenhamu poprvé představí proti celku z rodné země. "Bayern je jeden z favoritů Ligy mistrů, musíme hrát dobře. Potřebujeme charakter, víru, odolnost a odhodlání," prohlásil trenér Manchesteru Erik ten Hag.

Skupinu A doplňují Galatasaray Istanbul a FC Kodaň. Úřadující dánští šampioni postoupili do skupinové fáze přes tři předkola, ve třetím po dramatickém průběhu vyřadili na penalty pražskou Spartu.

Poprvé od sezony 2016/17 se v LM představí londýnský Arsenal. "Kanonýři" v úvodním kole nastoupí proti PSV Eindhoven. V dalším duelu skupiny B Sevilla vyzve Lens. Španělské mužstvo obsadilo v La Lize naposledy až 12. místo, do nejprestižnější pohárové soutěže se ale probojovalo díky triumfu v Evropské lize. Za Andalusany nastoupil o víkendu po 18 letech stoper Sergio Ramos. Vicemistr posledního ročníku francouzské ligy Lens je v LM po 21 letech.

Středeční program:

18:45 Real Madrid - Union Berlín (Král), Galatasaray Istanbul - FC Kodaň,

21:00 Arsenal - PSV Eindhoven, Bayern Mnichov - Manchester United, Braga (Horníček) - Neapol, Benfica Lisabon (Jurásek) - Salcburk, San Sebastian - Inter Milán, FC Sevilla - Lens.