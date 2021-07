Unie: Zrušením hrazených testů utrpí cestovní ruch i návazné služby

Praha - Zrušením hrazených testů na covid podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) utrpí turismus i návazné služby. Vláda dosáhne stavu uzávěry bez zavření provozů a tedy i nutnosti kompenzací. Asociace bazénů a saun ČR odhaduje, že bez možnosti podstoupit preventivní test na koronavirus na náklady zdravotní pojišťovny klesne zájem o služby o 40 až 60 procent. Na dotaz ČTK to uvedli výkonný viceprezident ČUCR Jaromír Polášek a předseda představenstva Asociace bazénů a saun ČR Pavel Košnar.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po pondělním jednáním vlády uvedl, že od 1. září by nemusely být už z veřejného zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus. Shodla se na tom podle něj i Rada vlády pro zdravotní rizika. "Myslíme si, že to je doba, kdy už budeme v situaci, že ten, kdo se mohl nechat naočkovat, tak se naočkoval," řekl. Pro systém je to podle něj efektivnější možnost, neboť se jedná o jednorázovou úhradu očkování proti stabilní úhradě testů. Momentálně jsou z veřejného pojištění hrazeny dva PCR testy měsíčně, antigenní test na náklady pojišťovny mohou lidé podstoupit jednou za sedm dní.

"Vláda ČR není schopná motivovat obyvatele k očkování a tak od 1.září dostane další ránu opět sektor služeb a cestovního ruchu," řekl Polášek. Lidé podle něj ztratí chuť využívat služeb cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí. Dopad na prodej zahraničních zájezdů bude stejný jako u bazénů a služeb, tedy pokles poptávky o 40 až 60 procent. Utrpí znovu i příjezdový turismus, který podle Poláška mnoho měsíců "stojí".

"Vláda dosáhne stavu lockdownu, ale bez nutnosti zavírat provozy a tedy bez nutnosti kompenzací. A tím přenese své slabé výsledky v malé proočkovanosti, opět na sektor, který už rok a čtvrt jede v nouzovém režimu," dodal Polášek.

Propad cestovního ruchu loni kvůli pandemii a souvisejícím opatřením podle ČUCR přesáhl 161 miliard korun. Tržby v turismu v roce 2019 dosáhly 300 miliard korun. Odvětví tvořilo tři procenta hrubého domácího produktu ČR a zaměstnávalo kolem 250.000 lidí.