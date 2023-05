Unie výrobců: V Česku se ročně nelegálně vyrobí šest milionů litrů lihovin

Praha - V Česku se za rok nelegálně vyrobí a spotřebuje šest milionů litrů lihovin, což je zhruba stejný objem jako je celá domácí produkce. V tiskové zprávě to uvedla Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL), která sdružuje největší výrobce lihovin v ČR. Unie také odmítá růst spotřební daně, který plánuje vláda v rámci svého balíčku na konsolidaci veřejných financí.

Prezident unie Pavel Dvořáček uvedl, že tlak státu na růst spotřební daně pouze zvýší poptávku po levném nezdaněném alkoholu a víc peněz na dani stát nevybere. Unie spotřebu nezdaněného a nelegálně prodaného alkoholu odhaduje podle množství lihovin vyrobeného v pěstitelských pálenicích.

"Jde o velký paradox. Dříve byla výroba a prodej lihovin bez koncese trestným činem. Dnes za nelegální výrobu za mříže nepůjdete. Budete potrestáni maximálně za daňový únik," řekl Dvořáček. Podle unie se lihoviny podílí na 65 procentech výběru spotřební daně a loni lihovary odvedly přes devět miliard Kč. Uvádí, že lihoviny se podílí asi 29 procentech konzumace alkoholu v ČR.

Spotřební daň na lihoviny podle plánu vlády příští rok stoupne zhruba o 32 korun na litr etanolu, což je o růst o deset procent ze současné sazby 322,50 Kč na litr. Spotřební daň z 0,5 litru 40procentního rumu nebo vodky je 64,50 Kč. V následujících letech až do roku 2028 by měla růst o pět procent ročně.

Dvořáček považuje plán vlády zvyšovat daň z lihovin a zároveň ponechat spotřební daň na tichá vína na nule za nespravedlnost. "Jestliže si dnes zákazník koupí půllitr 40procentní lihoviny za 150 korun, tak na spotřební dani a DPH odvedeme státu skoro stokorunu. U sedmičky vína je to pak jen něco přes 30 korun. A to za DPH. To je absurdní," uvedl.

Unie by podle něj považovala za ideální, kdyby byl stejnou částkou zdaněn gram alkoholu. Státu by to pak přineslo zhruba 20 miliard korun ročně, uvedl.

Dvořáček upozornil na to, že výrobci lihovin museli akceptovat řadu restriktivních opatření po takzvané metanolové aféře, které pro ně byly velmi nákladné. "Pak přišel rok 2020 a skokové zvýšení spotřební daně o 13,5 procenta. A zdůrazňuji jen na lihoviny," dodal.

Ve srovnání s okolními zeměmi má Česká republika aktuálně nižší zdanění lihu než Polsko a Slovensko, a je tak na úrovni Německa, uvádí vládní materiál ke konsolidačním balíčku, který je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.