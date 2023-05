Unie vydavatelů v připomínkovém řízení navrhla přeřadit noviny do snížené DPH

Praha - Unie vydavatelů navrhla ve vládním konsolidačním balíčku přeřazení tištěných deníků ze základní sazby DPH zpět do snížené sazby daně k časopisům. Více než zdvojnásobení sazby DPH ze stávajících deseti na 21 procent by podle vydavatelů vedlo k poklesu prodeje novin a dalšímu posílení dezinformační scény. Předpokládaný výnos 200 milionů Kč považují za nerealistický. Unie to sdělila ministerstvu financí v připomínkovém řízení. Termín pro podání připomínek vyprší dnes.

Čtenářem tisku je podle měření Media Projekt průměrně 82 procent Čechů. "Přeřazením deníků a dalších tiskovin s frekvencí vyšší jak třikrát do týdne (do vyšší sazby) předkladatel návrhu zákona potlačí jejich prodej, což povede ke zhoršení informační gramotnosti obyvatel České republiky. Zvlášť nejzranitelnější část populace se potom bude o to více uchylovat k bezplatným dezinformačním zdrojům, dostupným například na sociálních sítích," uvedli vydavatelé ve zdůvodnění.

Předkladatel návrhu zákona také podle nich nevzal v potaz možný lavinový efekt s ohledem na specifický distribuční model deníků. V případě odchodu kteréhokoliv deníku z trhu je následkem přerozdělení celkových nákladů na distribuci mezi zbývající vydavatele, a tedy k dalšímu zvýšení jejich nákladů na distribuci.

Návrh na zvýšení sazby DPH u pravidelných periodik, včetně novin, přišel v době soustředěných dezinformačních kampaní doprovázejících například válku na Ukrajině. Další kampaně lze očekávat například v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, uvedla unie. Podle údajů Bezpečnostního centra Evropských hodnot jen v loňském roce zveřejnily dezinformační weby na internetu v ČR přes 197.000 článků. To je o šest procent více než v předchozím roce.

Evropská komise, členské státy EU a respektované Evropské vydavatelské asociace návrh ministerstva financí podle Unie vydavatelů otevřeně kritizují. Obavu z nezamýšlených důsledků stávajícího vládního návrhu prezentují ve svých stanoviscích největší světová asociace vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA, největší Evropská asociace vydavatelů novin ENPA, největší Evropská asociace časopiseckých médií EMMA , European Publishers Council EPC a také Evropská komise v souvislosti s přípravou legislativního Aktu o svobodě sdělovacích prostředků.