Unie státních zástupců zkritizovala Zemanovo rozhodnutí nejmenovat Bodláka

Praha - Je nepřijatelné, aby důvodem pro nejmenování soudce bylo to, že kandidát vykonával působnost státního zástupce, či dosavadní funkční zařazení kandidáta v justiční soustavě. V dnešním prohlášení to uvedla Unie státních zástupců, která reagovala na to, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat státního zástupce Marka Bodláka soudcem. Bodlák je řadovým členem unie. Vyjádření Hradu ČTK zjišťuje

Unie konstatovala, že na jmenování soudcem neexistuje ani při splnění všech zákonných podmínek právní nárok. "V demokratickém prvním státě však nelze tolerovat osobně motivované, účelové jednání prezidenta republiky, kterému ústava svěřila jmenování soudců na návrh vlády," napsalo stavovské sdružení.

"JUDr. Marek Bodlák nejenže splnil veškeré požadavky, které zákon pro jmenování soudcem vyžaduje, ale jde o zkušeného a čestného profesionála s velkým respektem u odborné veřejnosti. Pokud takového kandidáta prezident republiky odmítne jmenovat, je třeba tento postup řádně a přesvědčivě odůvodnit," zdůraznila unie.

Zároveň ocenila, že ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) předloží vládě "navzdory prohlášením prezidenta republiky" seznam kandidátů na soudce v úplné podobě, tedy včetně Bodlákova jména. Vláda seznam navržených soudců projednává vždy, protože prezidentovo rozhodnutí o jmenování vyžaduje spolupodpis premiéra.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček zdůvodnil Zemanovo odmítnutí Bodláka nezákonným stíháním exministryně obrany Vlasty Parkanové (KDU-ČSL, později TOP 09) v kauze nákupu letounů CASA. Tuto kauzu nedozoroval Bodlák, ale jeho kolega z pražského vrchního státního zastupitelství (VSZ) Jan Kořán.

Bodlák, který na VSZ řídí odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, nedávno zamítl prezidentův podnět na prověření možné sabotáže při loňské Zemanově hospitalizaci. Jeho domovské státní zastupitelství také řeší případy, které se týkají trestné činnosti v Lesní správě Lány.