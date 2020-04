Úmrtí s nemocí covid-19 je v Česku 188, vyléčených přes 1300

Praha - Počet úmrtí s nemocí covid-19 v nemocnicích Česku se od nedělního večera zvýšil o dvě na 188, vyléčených přibylo 13 na 1311. Případů nákazy koronavirem, který nemoc způsobuje, bylo dnes před 08:30 podle údajů ministerstva zdravotnictví 6787, proti nedělní půlnoci o 41 víc. Testů bylo v neděli provedeno 4027, nejméně za šest dní. Celkově už jich bylo 172.123. Čísla ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém webu.

Mírně se zvýšil počet lidí, kteří jsou aktuálně nemocní, proti neděli o 26 na 5288. Stouplo také číslo, které udává podíl nově odhalených případů vůči počtu testů v daném dni. V neděli se dostalo na 2,28 procenta, v předchozích pěti dnech se drželo pod dvěma procenty.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes v Českém rozhlasu Radiožurnálu uvedl, že poslední čísla jsou zatím poměrně příznivá. Pokud budou údaje dobré i za pondělí a úterý, plán rozvolňování opatření zavedených proti koronaviru se zatím měnit nebude a znovu se bude vyhodnocovat až před třetí fází, ve které se obnovuje fungování některých z hlediska přenosu nemoci rizikových činností. Ve třetí fázi rozvolňování naplánované od 11. května se má obnovit činnost například autoškol nebo posiloven.

V nemocnicích je s nemocí covid-19 podle údajů z neděle 374 lidí. Jejich počet už víc než týden klesá a je nejnižší od 2. dubna. V těžkém stavu je v nemocnicích 84 pacientů. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 451 lidí.

Nakažených je nejvíc v Praze, téměř 1600, což představuje 117 případů na 100.000 obyvatel. Následuje Olomoucký kraj s 98 a Plzeňský s bezmála 96 případy na 100.000 obyvatel. Nejméně je nemocí zasažen Jihočeský kraj, kde na 100.000 obyvatel připadá jen něco přes 25 případů.

V hlavním městě je také největší počet úmrtí s nemocí covid-19. Lékaři jich zde zaznamenali 71. V Moravskoslezském kraji s onemocněním zemřelo 21 lidí a ve Středočeském 20 lidí. Jedinou oběť má Zlínský kraj, což je mezi kraji nejméně.

Nejvíc nakažených je podle údajů hygieniků ve věkové skupině 45 až 54 let, téměř 19 procent. Senioři od 65 do 74 let se na celkovém počtu lidí s nemocí covid-19 podílejí deseti procenty, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty. Seniorů nad 85 let jsou mezi nemocnými necelá čtyři procenta.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3300. První úmrtí s nemocí je z 22. března. Od té doby byly podle údajů ministerstva jen dva dny, kdy s o nemocněním nikdo nezemřel: 23. březen a 15. duben.