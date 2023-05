Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze vystavuje kostýmy pěvkyně Magdaleny Kožené

Praha - Kostýmy mezzosopranistky Magdaleny Kožené, které v uplynulých třech desítkách let navrhla Daniela Flejšarová, vystavuje Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (UPM). Impulzem k výstavě byl loňský dar pěvkyně, která muzeu věnovala některé z modelů, v nichž vystoupila na mnoha světových pódiích. Návštěvníci si je mohou přijít prohlédnout od čtvrtka do neděle 17. září, uvedlo muzeum.

Fotogalerie

Na výstavě je 14 modelů, z toho pět, které obohatí sbírky UPM, další jsou zapůjčené. Návštěvníci uvidí třeba svatební šaty z roku 2008, v nichž se Kožená vdávala na zámku v Náměšti nad Oslavou a také zpívala Juliettu od Bohuslava Martinů v pražském Rudolfinu. Vystavený je také kalhotový komplet z roku 2002, těhotenské šaty z roku 2005, šaty Flamenco z roku 2017 s šestimetrovou vlečkou i jeden z nejnovějších společných počinů, šaty Bertolt Brecht, které měly premiéru v loňském roce v Londýně.

Všechny modely doprovázejí společné vzpomínky návrhářky i pěvkyně, výstavou zní úryvky z Mozartových skladeb v podání a výběru Magdaleny Kožené.

"Nebývá časté, aby setkání dvou tvůrčích osobností z odlišných oborů zrodilo souznění a mnohaletou vzájemně obohacující spolupráci," uvedla Konstantina Hlaváčková, kurátorka sbírky módy UPM i této výstavy. "Spojuje je úsilí o dokonalý umělecký a estetický zážitek. Milovníci koncertních vystoupení Magdaleny Kožené už se samozřejmostí očekávají její nápaditou vizuální prezentaci. Není to pouze scénický kostým, ale i výjimečný oděv, citlivě odpovídající obsahu hudebního díla a podtrhující osobnost zpěvačky," doplnila kurátorka.

Začátek spolupráce oděvní návrhářky Flejšarové a Kožené se datuje do roku 1997. Jejich pohled na oblečení určené pro koncertní pódium se lišil od představ předchozí generace, které se odvíjely od tradičního vzhledu operní divy. Magdalena Kožená toužila po originálním, módně aktuálním oděvu, a to jak pro společenské a koncertní příležitosti, tak i každodenní nošení. Nebála se neobvyklých prvků, jež by pěvkyně dříve na koncertní scénu sotva oblékly.

Oblečení pěvkyň musí splňovat požadavky vycházející z pohybu specifických částí těla. Citlivá je oblast kolem žeber, jejíž objem se při dýchání radikálně mění, proto musí být oděv v těchto místech maximálně elastický. Během téměř 30 let vytvořila Flejšarová pro Koženou bezmála 100 modelů.