Uměleckoprůmyslové muzeum otevírá stálou expozici o dějinách designu

Praha - Téměř šest let poté, co se budova zpřístupnila po velké rekonstrukci, otevře Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze stálou expozici. V šesti tematicky dělených sálech představuje obraz evropského užitého umění od antiky až po design 21. století. Vystaveno je 1300 předmětů ze sbírky muzea, která čítá půl milionu exponátů. Expozice má podle pořadatelů ukázat, jak všechny věci, jimiž je člověk obklopen, vstupují do jeho života a mění jej po různých stránkách.

"Datum otevření expozice 7. února jsme zvolili záměrně. V tento den v roce 1885 byla v právě dostavěném Rudolfinu zpřístupněna první expozice muzea, úředně založeném po mnohaletém úsilí ve stejném roce," řekla novinářům ředitelka muzea Helena Koenigsmarková. Nynější sídlo muzea pak bylo naproti Rudolfinu postaveno v roce 1899 podle plánů architekta Josefa Schulze.

Po rekonstrukci byla budova otevřena na jaře roku 2017. Od té doby se v ní konaly jen dočasné výstavy. Rekonstrukcí muzeum získalo téměř dvaapůlkrát větší plochu pro výstavy a expozice. Podmínkou zahájení opravy bylo získání depozitáře, který muzeum otevřelo v Praze Stodůlkách v roce 2016. Dlouhá doba od dokončení budovy do otevření expozice byla podle ředitelky způsobena tím, že se zároveň stavěl depozitář a opravovala hlavní budova a všechny sbírky byly uložené. Později do přípravy zasáhl covid a poté nedostupnost potřebného materiálu.

Stálá expozice není jako dříve členěna ani chronologicky ani podle sbírek muzea, tedy podle materiálů, z nichž jsou exponáty vyrobeny. Člení se tematicky podle užití předmětů, podle toho, které lidské činnosti nebo situaci slouží. Podle autorů takové členění umožňuje lépe ukázat smysl daných předmětů. První sál Rituály a slavnosti nabízí předměty, jež vtáhnou diváka do světa symbolů a představení, které měly smrtelníky povznést blíž k bohu. Výstava pokračuje i slavnostmi světskými od lidových veselic a karnevalů přes cechovní oslavy, univerzitní ceremoniály až po národní svátky či světové výstavy.

Další sál se jmenuje Mikrosvěty: panovnická kunstkomora a představuje známé kabinety umění a rarit, které propojovaly svět přírodních věd a filozofie se světem umění. V čele těchto snah stanula na přelomu 16. a 17. století pražská kunstkomora císaře Rudolfa II.

Pod názvem Život forem připravili kurátoři část expozice, která ukazuje, jak vždycky inspirovala uměleckou tvorbu příroda. Další sál se věnuje odívání člověka, ukazuje, že oděv lidské tělo nejen zahaluje, ale také tvaruje. Instalace 18 typů oděvů společně s ukázkami spodního prádla prezentuje oděvní kulturu právě s důrazem na utváření módní siluety těla, jak se vyvíjela od počátku 19. do konce 20. století.

V sále věnovaném designu a fenoménu modernity vstoupí divák průmyslovým 19. stoletím do 20. století. Autoři expozice ukazují, jak design propojoval nové poznatky a technologie s oblastí umělecké tvorby. Šestý sál nazvaný Utopie, kosmos, hra ukazuje kapitolu v dějinách českého umění a designu, již tvoří kosmické inspirace a utopické vize.

Expozici doplňují projekce a lightboxy. "Cílem expozice nebylo vytvořit učebnicový přehled dějin užitého umění a designu, ale ukázat umění v jeho životním pohybu, v různých sociálních rolích a funkcích," řekl hlavní autor expozice Radim Vondráček, který je ředitelem sbírek a výzkumu muzea.