Umělci podporují pěstounské rodiny a onkologicky nemocné děti

Praha - Umělci za pomoci videoklipu Domů a projektu Plešatá písnička podporují pěstounské rodiny a vznik animovaného seriálu pro onkologicky nemocné děti. Ukolébavku Domů na podporu pěstounů pro děti z kojeneckých ústavů nazpívali Barbora Poláková s Danem Bártou. Martha Issová, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Matěj Ruppert, Eva Samková, Lucie Výborná, Pokáč a další zase stojí za dárcovskou kampaní na Donio.cz, která má umožnit dokončení seriálu Plešouni nahlížejícího skrze kombinaci animace a reálných záběrů na onkologickou léčbu dětskýma očima. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Na animovaný seriál Plešouni stovky lidí přispěly částkou téměř 2,2 milionu korun. Díky značnému zájmu byla sbírka prodloužena do 15. února, kdy skončí symbolicky na mezinárodní Den dětské onkologie.

"Crowdfunding běží v podstatě měsíc a za tu dobu je vybrána skoro celá částka, kterou potřebujeme na výrobu první epizody. Je to neuvěřitelné! Moc děkujeme! Dárců je v tuto chvíli bezmála tři a půl tisíce a podpora neustává. Jste skvělí a my si vašich reakcí a puštěných chlupů moc vážíme! Píše i plno současných či bývalých pacientů/Plešounů, kterým přijde projekt velmi smysluplný, a to je pro nás samozřejmě ta nejzásadnější zpětná reakce. Dokonce se ozývají například i studenti medicíny, kteří nabízejí svou pomoc v projektu. Dojímá mě to a zároveň utvrzuje v přesvědčení, že Plešouni můžou někomu pomoci projít léčbou nádorového onemocnění," uvedla iniciátorka projektu, výtvarnice Eliška Podzimková, která před lety sama prošla úspěšnou onkologickou léčbou.

Autorem Plešaté písničky je Pokáč, nazpíval ji Tomáš Boček s cílem pomoci vzniku seriálu Plešouni. Jeho autoři chtějí do negativního tématu vnést naději a pozitivní energii a srozumitelnou formou přiblížit, co se v těle během onkologické léčby děje. Vznik Plešounů inspiroval francouzský seriál Byl jednou jeden život z roku 1987. Děj, jednotlivé příběhy a témata Plešounů jsou navrženy po konzultacích s lékaři.

Videoklip Domů v režii Jana Látala vypráví příběh dvou miminek, jejichž první dny, týdny a měsíce na světě se zásadně liší. Zatímco jedno objevuje svět z náruče své rodiny, druhé vidí z postýlky kojeneckého ústavu jen hrací kolotoč a tváře mnoha střídajících se pečovatelek.

"Když si představím, že jediný svět, který znám, je pokoj s dalšími postýlkami, společná místnost na jídlo a hřiště před domem, přijde mi logické, že vstup do toho druhého světa musí být šíleně těžký. Napojení na jednoho člověka, na jednu vůni, na jedno místo, může, myslím, dítěti výrazně pomoci v celoživotním pocitu bezpečí, v chápání sebe sama i okolí. Vnímám, že teď není doba, kdy bychom byli obecně schopni se soustředit i na jiná témata než je covid, na druhou stranu, děti se rodí pořád...," uvedla ke kampani, za kterou stojí organizace Dobrý start, zpěvačka a herečka Poláková.

"Při vší upřímné úctě ke všem hodným tetám zůstává po startu 'z kojeňáku' v dětské duši nutně zmatek. Takže ten náš kus je vlastně i poklonou těm, kteří mají sílu a odvahu, hm, a nervy, vzít na sebe tu odpovědnost takový zmatek mírnit a rovnat," dodal Bárta.

Ukolébavka vznikla v rámci kampaně Díky pěstounství, do které se zapojili také Martha Issová, Marek Taclík, Anna Polívková, Hana Vágnerová, Tomáš a Tamara Klusovi nebo Petra Nesvačilová.