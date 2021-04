Umělci nahráli stream na podporu nadačního fondu Český mozek

Praha - V pražském hotelu Don Giovanni on-line zahráli Věra Martinová, Anna Julie Slováčková, Michaela Nosková, houslový virtuos Jaroslav Svěcený a klarinetista Felix Slováček jr. Umělci on-line Jarní koncert věnovali na podporu nadačního fondu Český mozek. Záznam streamovaného vystoupení si zájemci mohou poslechnout 11. dubna na youtube a sociálních sítích.

"Vždycky ráda oslovuju umělci, kteří mají chuť si v dnešní době zahrát a zároveň podpoří dobrý skutek," řekla ČTK pořadatelka koncertu Monika Trávníčková, která ho společně s dětským moderátorem Tomášem Hrnčířem také moderovala. V úvodu omluvili nemocnou Lenku Filipovou.

Natáčení v prostorách hotelu Don Giovanni se konalo ve specifických podmínkách, kdy ho pořadatelé museli přerušovat kvůli hostům čekajícím v záběru na výtah nebo hluku od recepce, kde se ubytovávali noví hosté. Vystoupení zahájil Svěcený hudbou Antonia Vivaldiho z jeho cyklu Čtvero ročních dob. Martinová jako první zazpívala starší písničku Smutná holka a poté v premiéře představila novinku Jubox. Slováčková svoje vystoupení zahájila písní Skyffal známou ze stejnojmenného filmu s Agentem 007. Poté za doprovodu svého bratra Felixe Slováčka jr. zazpívala skladbu Je nebezpečné dotýkat se hvězd, která zazněla v československém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Nosková mimo jiné nabídla titulní melodii z filmu New York, New York a Měl jsi mě rád z muzikálu Evita.

Další slavné filmy připomněl klarinetista Slováček (Tenkrát na západě) a Nosková (I Will Always Love You z Osobního strážce). Závěr koncertu opět obstaral Svěcený s hudbou z Vivaldiho Čtvero ročních dob a ústřední skladbou Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam.

Cílovou skupinou nadačního fondu Český mozek jsou zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny. Hlavní pomocí je zviditelnění jejich životního příběhu a nelehké situace a následná finanční pomoc z řad dárců a sponzorů. Nadační fond svým klientům nabízí bezplatnou podporu právní, terapeutickou a konzultační. Dalším z jeho cílů je podpora mladých českých vědců, lékařů, výzkumníků a techniků a podpora nezávislé a neziskové organizace Mensa ČR a Akademie věd.