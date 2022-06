Ukrajinský generální štáb: Rusové chystají útok na Slovjansk a Siversk

Kyjev - Ruským jednotkám se stále nedaří převzít plnou kontrolu nad městem Severodoněck, ofenziva ale pokračuje. Ve své nejnovější analýze o tom informuje americký Institut pro výzkum války (ISW). Podle britského ministerstva obrany se v ulicích Severodoněcku tvrdě bojuje, což pravděpodobně přináší oběma stranám značné ztráty. Ukrajinský generální štáb ve své ranní zprávě uvádí, že se Rusové chystají zaútočit na Slovjansk a Siversk.

"Ruské jednotky v pátek 10. června pokračovaly v pozemním útoku na Severodoněck, stále ale ještě nedostaly město pod plnou kontrolu. Stejně jako během bojů v Mariupolu je obtížné sestavit přesný obraz toho, co se děje v městských částech Severodoněcku, protože odtud přichází čím dál méně informací," uvádí Institut pro výzkum války. Ukrajina žádá brzkou dodávku zbraní ze Západu kvůli převaze ruských jednotek v dělostřelectvu, píše ISW.

Podle ukrajinského generálního štábu se ruské síly kromě Severodoněcku v Luhanské oblasti soustřeďují také na postup proti městům Slovjansk a Siversk v Doněcké oblasti. "Nepřítel přeskupuje jednotky a doplňuje palivo a munici, aby připravil ofenzivu proti Slovjansku a Siversku," píše na facebooku ukrajinský generální štáb.

Britské ministerstvo obrany dnes ve své pravidelné zprávě založené na informacích rozvědky uvádí, že ruská armáda za poslední den nepostoupila dále na jih Severodoněcku. "Probíhají intenzivní pouliční boje a obě strany mají pravděpodobně velké ztráty. Rusko se snaží zlomit odpor obránců města dělostřeleckými a leteckými útoky,," konstatuje ministerstvo.

Podle britské rozvědky ruská válečná letadla pravděpodobně použila od dubna k úderům na pozemní cíle desítky protilodních střel AS-4 vyvinutých v 60. letech k ničení letadlových lodí. Použití těchto střel proti pozemním cílům nemůže být přesné, což může vést k velkým škodám a ztrátám mezi civilisty, podotýkají britské tajné služby. Je pravděpodobné, že Rusko takové střely používá kvůli nedostatku modernějších a přesnějších střel, dodává rozvědka.

Zbrojní experti z Francie pomáhají svým ukrajinským kolegům sbírat důkazy o možných ruských válečných zločinech v oblasti města Černihiv na severu Ukrajiny, oznámila podle agentury Reuters ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktovová.

Příslušníci francouzského četnictva, mezi nimiž jsou odborníci na balistické zbraně a zbraně hromadného ničení, nahradili skupinu francouzských forenzních expertů, kteří od poloviny dubna pomáhali odhalit, co se stalo po vstupu ruských jednotek ve městě Buča nedaleko Kyjeva, kde zabití velkého množství civilistů vyvolalo mezinárodní rozhořčení.

"Nyní pracují v Černihivské oblasti, zkoumají místa, která byla zničená ostřelováním. Tyto válečné zločiny musí být potrestány a společně uděláme vše pro to, aby se tak stalo," prohlásila Venediktovová. Moskva záměrné útoky na civilisty popírá.

Šéfka EK přijela do Kyjeva jednat o ukrajinské žádosti o vstup do EU

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová dnes přijela do Kyjeva vyjednávat o ukrajinské žádosti o vstup do Evropské unie. Chce mimo jiné probrat otevřené body v žádosti s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Informuje o tom agentura DPA. Očekává se, že EK v pátek 17. června zveřejní své hodnocení, zda by Ukrajině vojensky napadené sousedním Ruskem měl být udělen status kandidátské země pro členství v EU.

"S prezidentem Zelenským zhodnotím společnou práci potřebnou k rekonstrukci a pokrok, kterého Ukrajina dosáhla na své evropské cestě,“ uvedla šéfka EK v příspěvku na twitteru. Kromě prezidenta Zelenského se von der Leyenová sejde i s premiérem Denysem Šmyhalem. Mimo žádosti o přijetí budou jednat i o dlouhodobé pomoci EU při odstraňování škod způsobených válkou.

Ukrajina podala žádost o přijetí do EU v březnu krátce poté, co na ni 24. února zaútočila ruská vojska. Státy EU pověřily Evropskou komisi, aby se žádostí zabývala a vydala doporučení.

Rozhodnutí o tom, zda Ukrajině bude udělen status kandidátské země, je na členských státech EU a musí být přijato jednomyslně. Ukrajinskou žádostí by se měl zabývat summit EU ve dnech 23. a 24. června.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE