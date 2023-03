Ukrajinského velitele, jenž si stěžoval na špatný výcvik, poslali cvičit nováčky

Kyjev - Velitele praporu ukrajinských výsadkářů, který si americkému listu The Washington Post postěžoval na špatný výcvik nováčků poslaných do jeho jednotky, snížili hodnost a přeložili jej do výcvikového střediska jako zástupce velitele. Uvedla to dnes na svém webu ruská redakce BBC s odvoláním na vyjádření dotyčného velitele v několika ukrajinských médiích.

Velitel s přezdívkou Kupol řekl serveru Hromadske, že generál Maksym Myrhorodskyj, který velí výsadkovým vojskům, vysvětlil tento krok tím, že jestli si Kupol stěžuje na špatný výcvik vojáků, tak ať je sám cvičí. V reakci na to Kupol podle listu Ukrajinska pravda podal žádost o propuštění.

Kupol si americkému listu postěžoval, že stovky nezkušených a špatně vycvičených vojáků utekly z pozic, jakmile se ocitly pod palbou nepřítele. Uvedl také, že z 500 vojáků, kteří původně sloužili v jeho praporu, byla během rok trvající války stovka mužů zabita a a ostatní vyřadila z bojů zranění.

"Dostanu stovku nových vojáků. Ale nedají mi čas na výcvik. Nařídí mi, abych je vedl do boje. Ale ti vojáci prostě vše zahodí a utečou," uvedl. "Ptám se vojáka, proč nestřílí, a odpoví mi, že se bojí hluku výstřelů. A ani nikdy neházel granát. Potřebujeme instruktory NATO ve všech našich výcvikových střediscích a naše instruktory by bylo třeba prostě poslat do zákopů. Protože nezvládli svůj úkol," dodal.

Americký list The Washington Post tyto výroky zveřejnil v pondělním článku, ve kterém upozornil, že kvalita ukrajinských sil, pokládaná za podstatnou výhodu vůči Rusku, se zhoršila v důsledku ztrát mnoha nejzkušenějších vojáků. To spolu s nedostatkem munice vede k pochybám o připravenosti Kyjeva podniknout jarní ofenzívu.

Velení ukrajinských výsadkářů podle listu Ukrajinska pravda tvrdí, že Kupol v interview, které neměl povolené, šířil nedůvěryhodná tvrzení, přeháněl výši ztrát a porušil vojenské tajemství. Ujistilo, že všichni noví výsadkáři procházejí základním a profesionálním výcvikem a sám Kupol si na výcvik nováčků nikdy svým nadřízeným či výcvikovým střediskům nestěžoval. Do jeho jednotky podle něj byli zařazeni i vojáci, kteří prošli výcvikem v Británii.