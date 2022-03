Ukrajinské síly odrazily ruské útoky v Donbasu, tvrdí velení armády

"K dnešními datu jsme se dohodli na třech humanitárních koridorech," uvedla podle listu Ukrajinska pravda Vereščuková.

První koridor se týká obklíčeného Mariupolu, odkud mohou lidé odjet osobními automobily na severozápad do Záporoží. Starosta Mariupolu v pondělí varoval, že se situace v přístavním městě rovná humanitární katastrofě a vyzval k zorganizování přesunu všech zbývajících 160.000 obyvatel.

Do Záporoží vedou i další dva humanitární koridory, a to z Enerhodaru a Melitopolu. Enerhodar mohou lidé opustit v konvoji osobních automobilů doprovázeného vozidly záchranných složek, do Melitopolu vyrazily dnes ráno ze Záporoží autobusy.

V pondělí se na Ukrajině žádné humanitární koridory zprovozněny nebyly, podle Kyjeva hrozily provokace z ruské strany.