Ukrajinské piloty lze přeškolit na F-16 za čtyři měsíce, připouští USAF

Washington - Ukrajinské piloty lze podle interního dokumentu amerického vojenského letectva (USAF) naučit létat s americkými stíhačkami F-16 už za čtyři měsíce, uvedl server Yahoo News, kterému se dokument, opírající se o hodnocení expertů, podařilo získat. Čtyři měsíce na přeškolení Ukrajinců představuje mnohem kratší dobu, než jakou dosud uváděl Pentagon jako dobu nezbytně nutnou k osvojení si složité západní letecké techniky.

Dokument vznikl na základně USAF v Arizoně, kde výcvikem procházeli dva ukrajinští vojenští piloti. Ti dosud měli zkušenosti se stíhačkami sovětské konstrukce MiG-29 a Su-27, ale nikdy nelétali s F-16, ani nepostoupili výcvik na tomto stroji. Na základně je jen krátce seznámili s touto stíhačkou, a pak jim nabídli "vyzkoušet si" ji na leteckém simulátoru. Ukrajinští piloti tak ve virtuální realitě na simulátoru "absolvovali" devět misí a "nalétali" celkem 11,5 hodiny.

Počínání Ukrajinců vyhodnocovali čtyři zkušení američtí piloti, sloužící jako instruktoři. Dospěli k závěru, že ukrajinští piloti jsou schopni si celkem úspěšně poradit i s nejsložitějšími manévry, jako je přistání s vypnutým motorem, anebo útok podle parametrů zadaných během letu, a to bez výcviku na F-16 a jen po jednorázovém předvedení.

Největší potíže Ukrajincům podle instruktorů dělala složitá avionika F-16 s veškerými údaji zobrazovanými v angličtině. Ta také představovala problém, i když po dvou týdnech bylo patrné "výrazné zlepšení" jazykových schopností obou pilotů. Ti také nebyli zvyklí létat ve formacích více letadel, protože jejich výcvik se stále opíral o taktiku ze sovětské éry.

Celkově komise dospěla k závěru, že čtyři měsíce výcviku by reálně mohly stačit, aby se ukrajinští piloti naučili létat s F-16. Tyto závěry podle Yahoo News mohou zvýšit tlak na západní spojence Ukrajiny, v prvé řadě na samotné Američany, kteří až dosud odmítali Kyjevu poskytnout moderní stíhačky. A to i kvůli přesvědčení, že piloti by se stejně nestačili vycvičit na tyto složité stroje dost rychle, aby mohli zasáhnout do nynější války Ruska proti Ukrajině.

Náměstek ministra obrany Colin Kahl v únoru řekl výboru Kongresu pro ozbrojené složky, že vycvičit ukrajinské piloty v létání se stíhačkami F-16 by trvalo rok a půl a bylo by to extrémně drahé. Kahl je podle médií nyní na odchodu z Pentagonu.