Ukrajinská ministryně doporučila uprchlíkům raději přezimovat v cizině

Kyjev - Ukrajinská vicepremiérka a ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných území Iryna Vereščuková dnes vyzvala Ukrajince pobývající v cizině, aby se nevraceli na zimu domů. Země podle ní potřebuje zimu nějak přežít a energetické sítě, poškozené ruskými útoky, by návrat milionů lidí nezvládly.

"Poprosím, abyste se nevraceli. Musíme přežít zimu. Bohužel, sítě by to nezvládly. Vidíte, co dělá Rusko. Vrátit se teď by znovu znamenalo, že ohrozíte sami sebe, své děti, všechny své zranitelné příbuzné, kteří mohou být nemocní, nepříliš pohybliví, anebo staří. Netřeba nic takového dělat. Pokud můžete, zůstaňte přezimovat v zahraničí," řekla v televizi Vereščuková podle listu Ukrajinska pravda.

Dodala, že by byla velmi ráda, kdyby se na jaře Ukrajinci mohli vrátit a mohla začít obnova válkou poničených oblastí. Lidé by si ale podle ní měli uvědomit, že "situace se bude jen zhoršovat - a tuto zimu musíme přežít". Až poté prý bude možné myslet na vše ostatní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve uvedl, že ruské útoky poškodily třetinu ukrajinské energetiky. Rusko od 10. října podniká systematické útoky proti ukrajinské energetice.

Z Ukrajiny za sedm měsíců od začátku ruské invaze uprchlo na 7,7 milionu lidí. Vyplývá to z dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), podle kterých 4,2 milionu uprchlíků získalo v některé z evropských zemí dočasnou ochranu. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvádí, že kvůli válce muselo opustit své domovy dalších sedm milionů lidí, kteří však zůstali na Ukrajině. Z těch, kdo uprchli za hranice i na bezpečnější místa na Ukrajině, se do konce srpna domů vrátilo zhruba šest milionů lidí.

UNHCR uvádí mimo jiné to, kolik lidí překročilo od začátku konfliktu ukrajinské hranice do některé ze sousedních zemí - přechodů hranic zaznamenal úřad 11,1 milionu. V opačném směru - tedy na Ukrajinu - přes hranice od února přešlo 6,7 milionu lidí. Nelze však s jistotou určit, kdy se lidé ze zahraničí vracejí natrvalo a kdy pouze dočasně.

Nejvíce ukrajinských uprchlíků registruje Polsko, kde jich je podle UNHCR 1,4 milionu. Německé úřady evidují zhruba jeden milion uprchlíků z Ukrajiny, Česko 442.000. Přes 100.000 lidí z Ukrajiny dorazilo také do Itálie, Británie, Turecka, Španělska, Itálie a Francie. Ruské úřady tvrdí, že zaznamenaly na 2,8 milionu uprchlíků z Ukrajiny, není ale jasné kolik z nich přes Rusko zamířilo do dalších evropských zemí a kolik bylo do Ruska zavlečeno násilím z okupovaných území.