Ukrajinská armáda hlásí vysoké ruské ztráty na lidech i technice

Kyjev - Rusko od začátku útoku na Ukrajinu přišlo o 5710 vojáků, 29 letadel a 29 vrtulníků a 198 tanků a 846 bojových vozidel pěchoty, 77 děl, 24 raketometů, sedm prostředků protiletadlové obrany, 60 cisteren, tři bezpilotní letouny, dvě plavidla a 305 kusů automobilové techniky. Oznámil to dnes ukrajinský generální štáb s tím, že jde o odhad a že uvedená čísla budou dál upřesňována. Ohlásil také, že do ukrajinského zajetí upadly dvě stovky ruských vojáků. Ruské dělostřelectvo nejspíše zabilo 70 vojáků Ukrajiny ve městě Ochtyrka. Běloruští vojáci jsou podle ukrajinské armády na cestě k hranicím.

Údaje ukrajinské armády není možné ověřit z nezávislých zdrojů. Moskva žádná čísla o ruských ztrátách neuvádí.

Rusku se podle médií stále nedaří dostat do Kyjeva

Ruským vojskům se podle serveru RBK Ukrajina ani šestý den od zahájení invaze nepodařilo proniknout do metropole Kyjeva. Ukrajinské síly podle ministerstva obrany za pondělí nejspíše sestřelily pět ruských stíhaček a jeden vrtulník. Informace o ruských ztrátách není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Ukrajinská armáda a další složky nadále drží obranu Kyjeva a odráží útoky protivníka, uvedl server RBK Ukrajina ve své zprávě o situaci v Kyjevě. "V danou chvíli je situace pod kontrolou, ruská vojska ve městě nejsou," napsal. Generální štáb dříve sdělil, že se ruské jednotky v noci na dnešek pokusily obnovit ofenzivu proti hlavnímu městu.

Podle satelitních snímků americké společnosti Maxar Technologies se ke Kyjevu přibližuje kolona ruských vozidel až 64 kilometrů dlouhá.

Ministerstvo obrany Ukrajiny dnes uvedlo, že za pondělí 28. února bylo sestřeleno pět ruských stíhaček, podle předběžných údajů nejspíše Su-30 a Su-35. Poblíž Kyjeva byla rovněž sestřelena ruská raketa s plochou dráhou letu a také vrtulník. Ukrajinská letadla podle ministerstva podnikla několik náletů na ruské kolony vozidel a bezpilotní letoun Bayraktar zničil dva ruské systémy protivzdušné obrany Buk a rovněž jeden tank.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí vyzval k vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou, kvůli riziku války s Ruskem ale Spojené státy odmítly krok podpořit. Rusko stejný den oznámilo, že ovládlo nebe nad celou Ukrajinou.

Ruské dělostřelectvo nejspíše zabilo 70 vojáků Ukrajiny, uvedl činitel

Ve městě Ochtyrka, které leží mezi Kyjevem a Charkovem, nejspíše ruské dělostřelectvo zabilo 70 ukrajinských vojáků. Informoval o tom v noci na dnešek šéf Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. Ztráty podle něj utrpěli také Rusové.

"Nepřátelské dělostřelectvo zasáhlo vojenskou jednotku. Těla jsou stále vynášena zpod trosek. Pracují záchranáři a dobrovolníci. Je mnoho mrtvých. Na hřbitově se nyní připravují místa pro 70 mrtvých ukrajinských bojovníků," napsal Žyvyckyj na platformě telegram, kde také zveřejnil snímky silně poškozené budovy a hromady sutě.

Šéf Sumské oblasti dále uvedl, že ztráty utrpěla i ruská armáda. "Po městě bylo hodně těl Rusů, sbíráme je. Pracovníci Červeného kříže je odvážejí," dodal.

Starosta města Pavlo Kuzmenko v pondělí uvedl, že ruská armáda opakovaně bombardovala Ochtyrku vakuovými bombami, které jsou považovány za nejsilnější nejaderné zbraně na světě. Podle něj byla bomba shozena na sklad ropných paliv, který následně zachvátil silný požár. Tvrzení nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Ruské útoky na Kyjev a Charkov podle ukrajinských představitelů pokračují

Ruské útoky na dvě největší ukrajinská města Kyjev a Charkov pokračují i v noci na dnešek, uvedli ukrajinští činitelé. Podle charkovského starosty Ihora Těrechova vyhodili ruští vojáci do povětří trafostanice, což způsobilo problémy v dodávkách elektrické energie i vody. Agentura Unian píše o zničených horních podlažích dvou výškových budov. Napjatá je i situace v metropoli, kde se ruská armáda snaží obnovit ofenzivu, napsal generální štáb. Informace není možné na místě ověřit, upozorňuje agentura DPA.

Podle Těrechova zůstali v důsledku ostřelování Charkova lidé uvězněni pod troskami budov, záchranáři je vyprošťují. V pondělí charkovské úřady oznámily, že ve městě zahynulo 11 lidí a několik desítek bylo zraněno po ostřelování ruskými raketomety.

V noci na dnešek zahájila ruská armáda také útok na jihoukrajinské město Cherson, které leží při ústí Dněpru. Podle agentury Unian se tu ukrajinské armádě podařilo zničit konvoj ruských vozidel.

Běloruští vojáci jsou podle ukrajinské armády na cestě k hranicím

Běloruské jednotky jsou podle ukrajinské armády patrně na cestě k bělorusko-ukrajinským hranicím. Už předchozí noc se spekulovalo, že by Bělorusko brzy mohlo oficiálně zapojit své vojáky do ruské války proti Ukrajině, píše agentura DPA.

"Několik jednotek nejvíce bojeschopných formací běloruských ozbrojených sil se dalo do pohybu ke státní hranici Ukrajiny ve směru Volyň," napsal v pondělí na facebooku ukrajinský generální štáb. Tyto informace však podle DPA nelze nezávisle ověřit. Volyň je region na severozápadě Ukrajiny.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ještě v neděli podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ujišťoval, že do války zasahovat nechce.

