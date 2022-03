Ukrajinka Svitolinová odstoupila z turnaje, aby nehrála proti Rusce

Monterrey (Mexiko) - Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová odstoupila z turnaje v mexickém Monterrey, protože se měla v prvním kole utkat s Ruskou Anastasií Potapovovou. Proti soupeřce ze země, která okupuje její vlast, odmítla nasazená jednička nastoupit. Vadí jí liknavý postoj tenisových organizací WTA, ATP a ITF, které zatím neohlásily žádné kroky vůči ruským a běloruským tenistům na mezinárodních turnajích.

Svitolinová na sociálních sítích zveřejnila prohlášení, v němž požaduje, aby se tenisové organizace řídily doporučením Mezinárodního olympijského výboru na účast sportovců z Ruska a Běloruska jen v neutrálních barvách. Bylo to před tím, než MOV postoj přitvrdil a vyzval k úplnému vyloučení ruských a běloruských sportovců a funkcionářů ze všech mezinárodních sportovních soutěží.

Svitolinová byla vůči ruským sportovcům shovívavá. "Z ničeho žádného ruského sportovce neviním. Oni nejsou zodpovědní za invazi do mé vlasti. Navíc bych chtěla ocenit všechny hráče, zejména ruské a běloruské, kteří statečně vyjádřili svůj protiválečný postoj. Jejich podpora je zásadní," řekla sedmadvacetiletá tenistka. Proti válce na Ukrajině se minulý týden jasně vyjádřil například ruský vítěz turnaje v Dubaji Andrej Rubljov, když po vítězném semifinále napsal na kameru slogan "No War Please".